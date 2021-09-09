Ведущая Нового канала покорила красотой на откровенном фото в бикини

Анна Олицкая / instagram.com/anna_olitskaya/

Интервьюер и журналистка Анна Олицкая ведет свою страницу в Instagram ярко и со вкусом - она показывает свой шикарный отдых, балует поклонников откровенными фото, всегда сообщает о выходе своих новых интервью, и даже рассказывает о спорте и полезном питании.

В этот раз девушка побаловала поклонников горячим фото после занятий спортом. Анна Олицкая в сториз показала свою утреннюю пробежку, и анонсировала новое интервью. Но при этом, она прибавила огня откровенным сэлфи в зеркале, для которого позировала в сексуальном кружевном черном белье.

Анна Олицкая похвасталась плоским накачанным животиком, стройными ножками и аппетитной грудь, которая выглянула из тугого лифчика.

"Побегала! И запускаю новый выпуск", - написала она, отметив, что пробежка была в среду.

Что именно написали ее поклонники в ответ на сексуальное фото - неизвестно, потому что ответы могла увидеть только сама Анна. По принципам Instagram, ответы на сториз видит только его автор, в то время как комментарии к постам доступны общественности.

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