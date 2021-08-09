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Вера Кекелия без лифчика удивила красотой в женственном образе

9 августа 2021, 11:08

Звезда Женского квартала, телеведущая и певица Вера Кекелия поразила красотой в яркой фотосессии с подругой во Львове.

Вера Кекелия
Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera/

На днях отгремел концерт Женского квартала, а потом участницы прекрасно провели время во Львове. Подруги Вера Кевелия, которая по профессии певица, а работает ведущей ЖВЛ на 1+1 и ее коллега и фотограф Марта Адамчук передали дух любимого западного города Украины и смогли подчеркнуть индивидуальность Веры в новой фотосессии.

Вера Кекелия сама опубликовала в Instagram сделанные Мартой кадры, на которых она позирует прямо в лучах солнца в крошечном трикотажном топе без лифчика.

Марта Адамчук захватила нежную красоту девушки, продемонстрировала ее удивительную харизму и сексуальность женских линий тела, которые не скрывает крошечный наряд.

"Львов, спасибо за теплый прием;)Такой же теплый как эти фото", - пишет Вера.

Вера Кекелия
Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera/ via Марта Адамчук
Вера Кекелия
Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera/ via Марта Адамчук

"Красивая", "Вау, какой кадр", - пишут ее поклонники и друзья, и засыпают ее эмоджи в комментариях.

Напомним, что также во всю идут съемки нового 5 сезона ЖВЛ 2021, и Вера Кекелия показывала первые кадры шоу.

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