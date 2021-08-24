Ведущая 1+1 без лифчика и босиком произвела фурор элегантной фотосессией

Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera - Алексей Анхимов

Певица и артистка Вера Кекелия, также известная как ведущая популярного шоу ЖВЛ на 1+1 накануне премьеры 5 сезона побаловала поклонников новой фотосессией.

Молодая мама и жена, Вера может похвастаться отличной фигурой, и очень выгодно подчеркнула ее вечерним платьем с голыми плечами и спиной, которое надела вместе с длинными перчатками и без лифчика. Вера Кекелия впечатлила своих фанатов женственностью в этой черно-белой фотосессии.

Она опубликовала фото с Водченко Анастасией в сториз, а часть показала на своей страничке.

"Как жаль, что в карусели все фотографии не могут быть первыми. Прекрасные фото с французскими нотками", - написала Вера Кекелия в Instagram.

"Шикарные фото", "Красотка", "Вау! Це нереально красиво! Робота фотографа, моделі, та локація - чудові!", "Очень красивая , Верочка", - пишут в комментариях в Instagram ее поклонники и друзья.

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Что ответили Вере Кекелии на сториз, знает только сама певица, так как по правилам Instagram, только автору видны комментарии к ним.

Напомним, что ведущие ЖВЛ Вера Кекелия и Богдан Юсипчук недавно анонсировали скорый выход нового сезона шоу.

До этого Вера Кекелия показала первый кадр с 5 сезона ЖВЛ в студии.