"Ведьма или русалка": Надя Дорофеева едва удержала грудь в слишком откровенном бикини

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева отдыхает в Турции с Владимиром Дантесом, и публикует некоторые кадры из своего отпуска. Он уже подошел к концу, и девушка обратилась к поклонникам с большим постом и очень горячими фото.

Надя Дорофеева в Instagram похвалилась оранжевым бикини, которое почти что не смогло прикрыть ее соблазнительную фигурку в разных позах. Девушка продемонстрировала длинные стройные ножки, плоский животик и едва удержала грудь в очень крошечном лифчике. Купальник приоткрыл некоторые очень откровенные подробности ее тела.

"6 дней - вы такие скоростные, афигеть…И как всё-таки важно получать удовольствие от каждого дня и момента. Насыщать их и радоваться всему. В этот раз я радовалась даже тому, что мне удавалось встать пораньше. Я хвалила себя за это и от этого поднималось настроение, сил было много. Радовалась утреннему латте у моря и конечно самому морю, в котором нет медуз (особенное спасиииибо за это). А еще я стала чуть меньше бояться рыб (не смейтесь, это уже прогресс). Ещё нам удалось 2 раза позаниматься спортом и сделать 2 рабочих зума. Немного, но блииин, это ведь отпуск)) И тут я снова похвалила себя. Из-за занятий спортом - было обидно есть вредную еду - каждый день в моем рационе были салаты и я такая - ну ниче себе я хэлси - и пошла треснула булочку, но с утра и всего 2 раза) Короче, я такая молодец. И вы такие молодцы, что прочитали этот пост. Как же хорошо тут было. Люблю это чувство, в конце отдыха, когда ещё не хочется уезжать", - рассказала девушка.

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

"Блин, или ведьма или русалка", "Похоже, Наде очень нравятся купальники оранжевого цвета)) но тебе тааак идёт!", "Сегодня я русалка я создаю волны...", "Круто, что тебе удается поддерживать такую нереальную фигуру, молодец!", "Купальник - огонь", "Я влюбилась в эти ножки!", "Фигура. Оранжевый прям твой цвет, Надяяяя", - пишут ей в комментариях.

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