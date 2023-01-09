УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

В стиле Мортиши Аддамс: "мама" Дженны Ортега в полупрозрачном комбинезоне засветила пышное декольте

9 января 2023, 02:03
Кэтрин Зета-Джонс продолжает воплощать своего киноперсонажа в реальной жизни.
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс показала тело в шелковой пижаме / instagram.com/catherinezetajones

Британская актриса, звезда Чикаго и серии фильмов про Зорро, 53-летняя Кэтрин Зета-Джонс поддалась всеобщей любви к новому сериалу Уэнздей. В нем артистка сыграла очаровательно мрачную маму главной героини Мортишу Аддамс, и, похоже, многое переняла от своего персонажа.

На своей странице в Instagram Зета-Джонс появилась в наряде, достойном своей сериальной героини. Поклонники отмечают, что вайб Мортиши теперь неразрывно связан с Кэтрин.

Так на снимке актриса позирует в томной позе: одной рукой упирается в бедро, другую - поднесла ко лбу. На ее лице сияет широкая улыбка, а глаза прищурены от удовольствия.

Радоваться есть чему, ведь фото выполнено в выходной день, когда Зета-Джонс имеет возможность как следует отдохнуть. "Я только проснулась, и осознала, что сегодня выходной. Возвращаюсь в постель. Счастливого уикенда", - подписала фото она.

В кадре Кэтрин позирует в черной шелковой пижаме-комбинезоне с вырезом до талии и пикантными кружевными вставками. Нежная ткань и ажурный узор прекрасно подчеркивают точеную фигуру актрисы.

Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс показала тело в шелковой пижаме / instagram.com/catherinezetajones

Ранее испанская актриса, муза Педро Альмодовара, 48-летняя Пенелопа Крус снялась с обнаженной грудью и в игривых трусиках для обложки популярного глянца.

Также полураздетая актриса Ксения Мишина похвасталась упругими формами в ванной комнате - рельефный пресс, крепкую грудь и сильные бедра она облачила в белье спортивного кроя.

Другие новости:

шоу-бизнес Кэтрин Зета-Джонс новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:03

В стиле Мортиши Аддамс: "мама" Дженны Ортега в полупрозрачном комбинезоне засветила пышное декольте

01:34

Стельки с фольгой - как носить, чтобы ноги были в тепле

00:51

Почему 9 января нельзя никому трогать ножи и ходить босиком по полу: приметы и важные запреты дняВидео

00:15

"Надо достроить элементы государства": в ОП рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срокВидео

08 января, воскресенье
23:46

"Богиня-русалка": Алина Гросу в тесном бикини похвасталась загаром на пышных изгибах

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:30

"Это будет чудесное время": Подоляк анонсировал "интересные" процессы в РФ в ближайшие 4 месяцаВидео

23:07

В Украину ворвется потепление: синоптики рассказали, сколько продержатся сильнейшие морозыВидео

22:44

Энергетика зашкаливает: названы самые успешные женские именаВидео

22:02

Что происходит в Бахмуте и Соледаре: Зеленский рассказал о ситуации в горячих точкахВидео

Реклама
22:00

"Покойся с миром, братик": Потап рассказал о смерти украинского режиссера

21:45

"Мир снова увидел, как Россия врет": Зеленский разнес рождественское "перемирие" ПутинаВидео

21:45

Не от хорошей жизни: зачем в СССР двери обшивали дермантином

21:41

"Животик очевиден": Лободу поздравляют с беременностью

21:30

Бойцы ВСУ ловко отработали по вражеским целям: уничтожено сразу три дорогущих российских вертолетаВидео

21:02

В Запорожской области россияне расстреляли своих военныхВидео

20:25

Хвастался штурмом "Азовстали": ВСУ "откобзонили" оккупанта, добровольно ушедшего убивать украинцевВидео

19:51

"Больше площади Британии": Россия превратила Украину в крупнейшее в мире минное поле - ШмыгальВидео

19:39

"Никого не пускают": появились подробности состояния Михалкова в реанимации

19:20

Почему Россия не сможет удержать юг и Крыммнение

19:01

Актер из сериала Очень странные дела совершил каминг-аут: "Я больше похож на Уилла, чем думал"Видео

Реклама
18:54

У российских военных есть сообщники: в Укрэнерго назвали виновных в атаках на энергосистему УкраиныВидео

18:47

Украину ждет самая холодная неделя: синоптик назвал даты "рекордных" морозовВидео

18:28

"Забрасывание врага трупами": РФ может объявить массовую мобилизацию - ЭйдманВидео

18:07

"Очень драматичный год": астролог назвала 3 самых невыносимых месяца для Украины в 2023 годуВидео

18:05

"Киска за оранжевой вуалью": Кристину Асмус заклевали за голый зад и сравнили с Волочковой

17:47

Жданов откровенно рассказал, насколько вероятен сценарий повторной попытки России взять КиевВидео

17:24

"Уничтожили все HIMARS": в ВСУ ответили на дикий фейк РФ о "возмездии за Макеевку"Видео

17:21

Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дняВидео

16:52

Стоит копейки, а результат на миллион: зачем люди вливают 2 стакана уксуса в унитаз

16:49

Принц Гарри признался в убийстве: "Пристыженным я себя не чувствую"

16:41

Жданов рассказал, как ВСУ могут загнать россиян в огневой мешок и освободить КрымВидео

16:36

В ближнем бою перебили десятки россиян: под Бахмутом пограничники захватили опорник РФВидео

16:13

"Путин ничего не отдаст добровольно": эксперт назвал исход войны в УкраинеВидео

16:09

Оккупанты готовят новое наступление, но не из Беларуси: в ГУР назвали сроки и направление

15:54

Передача немецких танков Leopard ВСУ: в Бундестаге раскрыли вероятный планВидео

15:53

74-летняя Мэй Маск показала всему миру свое лицо без макияжа: "Я не посмела!"

15:33

"Царь крыс скроется в бункере": в РФ планируют смерть Путина - экстрасенсВидео

15:31

"Будут в зоне огневого поражения": Жданов рассказал о боях ВСУ с оккупантами на территории РоссииВидео

14:59

От них невозможно оторваться: рецепт вкуснейших драников с безумной начинкойВидео

14:29

Угроза новых бомбардировок: в ГУР назвали вероятную дату ракетного удара РФВидео

Реклама
13:56

Украинская звезда сериала Викинги Кэтрин Винник похвасталась пышным бюстом нараспашку

13:49

Вероятность – 70%: в 2023 году Украина одержит победу в войне - социологВидео

13:43

ВСУ пойдут вперед: в разведке назвали направление контрнаступленияВидео

13:42

"Сначала будут массовые беспорядки": Эйдман рассказал о ближайшем будущем России

13:00

Гороскоп на завтра 9 января 2023: Овнам – ворох работы, Девам – яркие эмоции, а Рыбам – команда

12:55

Штурм и ближний бой: десантники ВСУ выбили оккупантов с позиций под БахмутомВидео

12:35

РФ изменила тактику запуска ракет по Украине: Данилов раскрыл детали

12:32

Мощный прилет по общаге оккупантов: в Рубежном взорвали базу РФ вместе с мобилизованнымиВидео

12:28

"На стороне моих братьев": известный российский актер хочет воевать за Украину

12:00

Путин в этом году проиграет войну, Россию ждет раскол элит и смута - Эйдман

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять