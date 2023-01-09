В стиле Мортиши Аддамс: "мама" Дженны Ортега в полупрозрачном комбинезоне засветила пышное декольте

Кэтрин Зета-Джонс продолжает воплощать своего киноперсонажа в реальной жизни.

Кэтрин Зета-Джонс показала тело в шелковой пижаме / instagram.com/catherinezetajones

Британская актриса, звезда Чикаго и серии фильмов про Зорро, 53-летняя Кэтрин Зета-Джонс поддалась всеобщей любви к новому сериалу Уэнздей. В нем артистка сыграла очаровательно мрачную маму главной героини Мортишу Аддамс, и, похоже, многое переняла от своего персонажа.

На своей странице в Instagram Зета-Джонс появилась в наряде, достойном своей сериальной героини. Поклонники отмечают, что вайб Мортиши теперь неразрывно связан с Кэтрин.

Так на снимке актриса позирует в томной позе: одной рукой упирается в бедро, другую - поднесла ко лбу. На ее лице сияет широкая улыбка, а глаза прищурены от удовольствия.

Радоваться есть чему, ведь фото выполнено в выходной день, когда Зета-Джонс имеет возможность как следует отдохнуть. "Я только проснулась, и осознала, что сегодня выходной. Возвращаюсь в постель. Счастливого уикенда", - подписала фото она.

В кадре Кэтрин позирует в черной шелковой пижаме-комбинезоне с вырезом до талии и пикантными кружевными вставками. Нежная ткань и ажурный узор прекрасно подчеркивают точеную фигуру актрисы.

Кэтрин Зета-Джонс показала тело в шелковой пижаме / instagram.com/catherinezetajones

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