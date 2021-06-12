В Сети показалаи первый кадр новой Иронии судьбы с Эммой Робертс - About Fate

Ирония судьбы / кадр из фильма 1975 г

Ремейк советского фильма "Ирония судьбы или с легким паром" очень быстро получил список актеров и съемочную команду, после чего стартовали съемки фильма.

О прекрасной новости сообщил режиссер Марюс Вайсберг, который позаказал первый кадр с Эммой Робертсв главной роли в своем Instagram.

"Понелась! Action!", - пишет он.

На фото видно не только главную героиню, которая валяется на диване и смотрит фото. Он запечатлел вид с экрана, на который выводится изображение с камеры.

Ирония Судьбы с Эммой Робертс / instagram.com/weisbergfilms/

Российская Ирония Судьбы в американском варианте называется About Fate.

В Сети есть описание сюжета будущей картины, и оно звучит так: "Романтическая комедия - это рассказ о двух людях, которые верят в любовь, но, кажется, никогда не могут найти ее истинный смысл. По безумному повороту событий судьба ставит друг друга на пути в бурную новогоднюю ночь, и за этим следуют комедия и хаос".

События фильма ращворачиваются в Нью-Йорке. Для адекватной адаптации сценария на съемки пригласили российских консультантов.

About Fate - актеры и роли

Эмма Робертс - Марго

Анна Акана

Льюис Тан - Кип Прескотт

Томас Манн

Мадлен Петч

Тиффани Паулсен писал сценарий для фильа под руководством Мариуса Вайсберга. Продюсеры новой Иронии судьбы - Винсент Ньюман, Марина Беспалова и Владимир Кошелев. Съемки сартовали в Бостоне вначале июня 2021.

Дата выхода фильма пока что неизвестна.