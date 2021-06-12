В Сети показалаи первый кадр новой Иронии судьбы с Эммой Робертс - About Fate

Режиссер оригинально объявил о начале съемок фильма Ирония Судьбы или с легким паром.
Ремейк советского фильма "Ирония судьбы или с легким паром" очень быстро получил список актеров и съемочную команду, после чего стартовали съемки фильма.
О прекрасной новости сообщил режиссер Марюс Вайсберг, который позаказал первый кадр с Эммой Робертсв главной роли в своем Instagram.
"Понелась! Action!", - пишет он.
На фото видно не только главную героиню, которая валяется на диване и смотрит фото. Он запечатлел вид с экрана, на который выводится изображение с камеры.
Российская Ирония Судьбы в американском варианте называется About Fate.
В Сети есть описание сюжета будущей картины, и оно звучит так: "Романтическая комедия - это рассказ о двух людях, которые верят в любовь, но, кажется, никогда не могут найти ее истинный смысл. По безумному повороту событий судьба ставит друг друга на пути в бурную новогоднюю ночь, и за этим следуют комедия и хаос".
События фильма ращворачиваются в Нью-Йорке. Для адекватной адаптации сценария на съемки пригласили российских консультантов.
About Fate - актеры и роли
- Эмма Робертс - Марго
- Анна Акана
- Льюис Тан - Кип Прескотт
- Томас Манн
- Мадлен Петч
Тиффани Паулсен писал сценарий для фильа под руководством Мариуса Вайсберга. Продюсеры новой Иронии судьбы - Винсент Ньюман, Марина Беспалова и Владимир Кошелев. Съемки сартовали в Бостоне вначале июня 2021.
Дата выхода фильма пока что неизвестна.