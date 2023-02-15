В постели и с шампанским: Синди Кроуфорд в шелковом пеньюаре побаловала мужа "сладеньким"

Супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy Синди Кроуфорд все еще старается поддержать огонь страсти в своем браке с предпринимателем и бывшим манекенщиком Рэнди Гербером.
В мае они отпразднуют 25-годовщину свадьбы, и на День святого Валентина Кроуфорд подготовила для мужа особенный сюрприз. Впрочем, таким образом она также показала поклонникам, что любые проявления любви - прекрасны сами по себе.
Так на странице супермодели в Instagram появился ролик, который состоит из двух ее фотографий, которые поочередно сменяются одна другой. "А какая сегодня вы? (Вы можете быть обеими)", - подписала видео Синди.
На первом кадре она позирует в постели, усыпанной красными розами, и держит в руках бокал шампанского. Ее волосы распущенны, и дикой волной ниспадают на одно плече. При этом одета Кроуфорд в шикарный шелковый пеньюар красного цвета.
Второй снимок изображает модель в домашней одежде - красной пижаме, и с коробкой шоколадных конфет в руках. Таким образом Синди намекает: романтика в отношениях многогранна, а любая встреча может быть настоящим лакомством для тех, кто любит друг друга - в пижаме или изысканном белье.
Ранее 31-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски дала дерзкий ответ всем, кто критикует ее за любовь к нарочито эротичным нарядам - в новой фотосессии она разделась догола.
Также украинская певица MamaRika в соблазнительном нижнем белье поиграла мускулами перед зеркалом - артистка успешно борется с последствиями новогодних салатиков.
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