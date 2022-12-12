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В одном душе с легендой: 56-летняя Синди Кроуфорд снялась полностью обнаженной

12 декабря 2022, 23:16
Синди Си скинула с себя полотенце прямо на глазах восторженных зрителей.
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд снялась обнаженной в душе для бренда Meaningful Beauty / instagram.com/cindycrawford

Супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy Синди Кроуфорд воплотила в жизнь мечту каждого из своих поклонников - она пригласила их в свой душ, где они могли остаться наедине.

На своей странице в Instagram модель опубликовала пикантные кадры, на которых она сбрасывает с себя полотенце, и приступает к водным процедурам полностью обнаженной.

Соблазнительная картинка стала частью рекламной кампании косметики для волос Кроуфорд Meaningful Beauty, что в переводе означает "осмысленная красота".

Что касается вопросов красоты, Синди - именно тот человек, у которого хочется этому поучиться. В свои элегантные 56 она успешно сохраняет красоту и свежесть, за которую ее высоко ценили в фэшн-индустрии.

К тому же волосы самой Кроуфорд, несмотря на постоянные укладки для работы моделью, всегда выглядели роскошно, и были ее второй узнаваемой "фишкой" после легендарной родинки над верхней губой.

Ранее украинская певица Надежда Мейхер в кожаных штанах случайно засветила татуировку на интимном месте, которую ранее видели мало кто из поклонников.

Также 28-летняя украинская блогерка, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала огромную искусственную грудь в облегающем топе.

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