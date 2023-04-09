В образе Пасхального кролика: Хайди Клум топлес поздравила с Пасхой

Модель не стала прятать от послушных фанатов свои праздничные "сладости".

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Хайди Клум снялась топлес в образе Пасхального кролика / instagram.com/heidiklum

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум не раз признавалась, что воспитывалась в семье, где обнажение считалось естественным и не порицалось. Поэтому свое тело она всегда воспринимала с любовью и уважением.

Впрочем, некоторое пренебрежение одеждой сохранилось у Клум и в наши дни - ее страницы в социальных сетях щедро сдобрены художественными и "домашними" снимками в стиле "ню".

Так, без праздничной обнаженки не оставила Хайди поклонников и на Пасху, которую католики и православные христиане западного обряда отмечают сегодня, 9 апреля. На своей странице в Instagram модель опубликовала свое фото в образе Пасхального кролика.

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Впрочем, в таком виде этот сказочный персонаж, вероятно, приносит угощение не детям, которые вели себя хорошо, а взрослым - в кадре Хайди Клум на фоне бассейна позирует в черных крошечных трусиках с белыми звездочками, и с заячьими ушками на голове. Обнаженную грудь она прикрывает руками.

Также модель посылает поклонникам воздушные поцелуи. Как обычно, во избежание критики и гневных высказываний в свой адрес, комментарии к пикантному снимку она скрыла.

Хайди Клум снялась топлес в образе Пасхального кролика / instagram.com/heidiklum

Ранее украинская певица, продюсер, общественная деятельница и Народная артистка Украины Руслана Лыжичко похвасталась каменным прессом в культовом наряде из "Диких танцев".

Также пышнотелая актриса и певица Селена Гомес побаловала поклонников снимком с летним вайбом - в ярком бикини, которое подчеркивает сочные изгибы артистки.

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