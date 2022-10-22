В лифчике и шляпе: жена Остапчука удивила новым образом

Кристина Остапчук / instagram.com/kristygor/

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина, удивила своих подписчиков новым образом. В частности, женщина, которая недавно побывала на Миконосе, выложила на своей странице в Instagram новую фотосессию, которую назвала "нереальной".

Свой пост блоггерша дополнила подписью: "Рожденный летать страха не знает"… Слова из песни, которые мне очень откликнулись, поэтому оставлю их здесь себе на память!".

Девушка прекрасно выглядит в нехарактерном для нее образе и продолжает держать интригу в отношении своего брака с Владимиром.

Напомним, нынешняя супруга телеведущего и шоумена Владимира Остапчука Кристина опубликовала в Instagram свою поездку на греческий остров Миконос.

Поклонники тут же предположили, что слухи о расставании таки правда, ведь когда-то молодая женщина говорила о том, что если она расстанется с Владимиром, то "искать ее нужно на Миконосе".

И вот оказалось, что она таки на Миконосе. По крайней мере, об этом она заявила своим подписчикам.