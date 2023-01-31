В кислотной шубе и прозрачном белье: Леся Никитюк без смущения похвасталась аппетитными формами

Пани Ле очаровала поклонников дерзким взглядом и еще более дерзким нарядом на откровенном сэлфи.

Леся Никитюк похвасталась грудью в полупрозрачном бюстгальтере / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк много сил и времени тратит на волонтерскую деятельность на пользу Украины, украинцев и их защитников. Впрочем, у неугомонной Ле хватает энергии и на съемки нового шоу.

На своей странице в Instagram в сторис Никитюк показала, каким был один из ее насыщенных дней. Впрочем самым ярким оказалось все же его завершение - перед тем, как смыть рабочий макияж и "снять" прическу, Леся сделала пикантное сэлфи в зеркале.

Эксцентричная ведущая опустила подробности о том, почему она оказалась в гримерке в нижнем белье и шубе, но все же показала, как выглядит в конце дня. Спойлер: великолепно.

В кадре Никитюк появилась в ярко-красном прозрачном бюстгальтере и кислотно-желтой шубе из экомеха, полы которого разошлись на пышном бюсте ведущей.

На свое отражение в зеркале Леся смотрит с кокетливой полуулыбкой - она показала ровно столько, чтобы приковать к себе взгляды, но не позволила откровенному сэлфи "скатиться" в пошлость.

Леся Никитюк похвасталась грудью в полупрозрачном бюстгальтере / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.

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