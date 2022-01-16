В Италии скончался легендарный основатель дома моды

В Италии скончался 91-летний модельер Нино Черутти / ВВС

В Италии ушел из жизни 91-летний модельер Нино Черутти, основатель дома моды Cerruti 1881, сообщает BBC.

Модельер скончался в больнице в Пьемонте, куда был госпитализирован для проведения операции на бедре.

Черутти родился в семье текстильных промышленников – его дед основал текстильную фабрику в городе Биелла в 1881 году.

В конце 1950-х Нино Черутти начал выпускать одежду. Свой первый бутик в Париже открыл в 1967 году. Его решение производить для мужчин и женщин одежду одинаковых моделей имело революционный эффект в индустрии моды.

Считается, что Черрути оказал влияние на становление многих модельеров, в частности Джорджо Армани.

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Нино Черрути создал наряды для многих фильмов, в частности "Эммануэль", "Красотка", "Молчание ягнят", "Основной инстинкт", а также был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

Ранее из жизни ушел актер Сидни Пуатье - первый чернокожий мужчина получивший Оскар за лучшую мужскую роль.

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