В Италии скончался легендарный основатель дома моды

Модельер скончался в больнице в Пьемонте, куда был госпитализирован для проведения операции на бедре.
В Италии ушел из жизни 91-летний модельер Нино Черутти, основатель дома моды Cerruti 1881, сообщает BBC.
Модельер скончался в больнице в Пьемонте, куда был госпитализирован для проведения операции на бедре.
Черутти родился в семье текстильных промышленников – его дед основал текстильную фабрику в городе Биелла в 1881 году.
В конце 1950-х Нино Черутти начал выпускать одежду. Свой первый бутик в Париже открыл в 1967 году. Его решение производить для мужчин и женщин одежду одинаковых моделей имело революционный эффект в индустрии моды.
Считается, что Черрути оказал влияние на становление многих модельеров, в частности Джорджо Армани.
Нино Черрути создал наряды для многих фильмов, в частности "Эммануэль", "Красотка", "Молчание ягнят", "Основной инстинкт", а также был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.
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