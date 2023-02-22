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В цепях и коже: Анна Богдан грациозно обнажила тело и душу в дерзком образе

22 февраля 2023, 12:20
Победительница "Холостяка" интригует разнообразием воплощения слова "женственность".
Анна Богдан
Анна Богдан снялась в кожаных штанах и бюстгальтере / instagram.com/hannastorozhuk

Модель, туристический агент, блогерша и победительница 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Анна Богдан предложила поклонникам ответить на сложный философский вопрос.

На своей странице в Instagram она показала противоречивый ролик бекстэйджа новой съемки, на котором предстала в провокационном образе, который, вероятно, должен был выражать силу и слабость современной женщины.

На видео Богдан грациозно изгибается, сидя на стуле посреди пустой комнаты. Она примерила сдержанный, лаконичный образ - лиф без бретелей, кожаные штаны и босоножки на шпильке. Волосы с "мокрым эффектом" уложены на затылке блогерши в "ракушку".

видео дня

Некоторые из читателей блога Богдан раскритиковали ее за неуместное самолюбование во время войны. Другие же с азартом принялись обсуждать, согласны ли они с фразой: "Сила женщины в ее слабости".

К однозначному решению в этом вопросе они не пришли, но вот в чем фанаты блогерши уверенны на все сто, так это в ее неотразимости.

Ранее популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию откровенных снимков - на фото звезда появилась в корсете, который едва ли прикрывал ее шикарное декольте, и без нижнего белья.

Также британская актриса и писательница, звезда сериала Династия, Джоан Коллинз пощеголяла в свои 89-лет в шикарном лазурном бикини у бассейна в компании младшего нее на 32 года мужа.

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