"Устала молчать": жена Кости Войтенко обвинила продюсеров "Танцев со звездами" во лжи

Константин Войтенко с женой / instagram.com/kostiantynvoitenko

В одном из прямых эфиров шоу "Танцы со звездами" Константин Войтенко рассказывал, что он пробовался в "Танцы" в качестве участника, а его жена – танцовщицы. В результате его взяли, а ее нет. По словам актера, это якобы повлияло на их отношения. Супруга актера опровергла эту информацию.

"Меня злит и раздражает, что обо мне врут в прайм-тайм на национальном телевидении – сценаристы, продюсеры шоу "Танці з зірками" и мой муж. Меня злит, что я лгу вам уже пол года. А точнее, недоговариваю, – написала Валентина у себя в инстаграме.

Звездная жена подчеркнула, что она просила мужа не впутывать ее в танцевальный проект. Однако теперь зрителям кажется, что Константин должен примириться с Валентиной в одном из прямых эфиров. Хоть на самом деле все не так.

"Ощущение, будто я должна подыгрывать в том, что придумали и решили за меня, и в чем я подыгрывать не обещала. Я не настолько завистлива и примитивна, чтобы обижаться на мужа за мое неучастие в шоу. Если бы я конкурировала с Костей, я бы давно настояла на постоянной няне, помчалась бы на кастинги, и ставила бы в приоритет карьеру", – подчеркнула жена актера.

Костя Войтенко с женой и дочкой / instagram.com/valentina_voitenko

Валентина призналась, что находится в открытом конфликте с мужем с апреля этого года. С августа они начали посещать семейного терапевта. Сейчас они живут отдельно и учатся воспринимать друг друга по-другому.

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"Ведь у нас давно было сложно в отношениях. Только так я осознала, что наши отношения токсичны. В них плохо всем. Что не я одна виновата во всем. И нужны решения", – написала Валентина.

Женщина добавила, что Константин "системно причиняет ей боль и плохо осознает это". Но теперь она чувствует облегчение, потому что не умеет врать.

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