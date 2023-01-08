Украинская звезда сериала Викинги Кэтрин Винник похвасталась пышным бюстом нараспашку

Канадку украинского происхождения едва можно отличить от ее сериальной героини. По крайне мере в том, что касается красоты и твердости духа.

Кэтрин Винник показала бюст в распахнутой кофте / instagram.com/katherynwinnick

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник (Екатерина Анна Винницкая) хоть и с небольшим опозданием, но подготовила для поклонников особенный новогодний подарок.

Похоже, Лагерта из Викингов решила начать свой новый год с соблазнительной фотосессии на берегу реки. Актриса на своей странице в Instagram показала, как позирует на лестнице, которая уходит к воде.

Поклонники отметили, что новые кадры чем-то неуловимо напоминают им сериального персонажа Винник. И хоть наряд на Кэтрин был современным, несгибаемый дух женщины-воина сквозит в каждом ее движении.

В кадре она стоит с распущенными волосами, со смоки айс и скромным украшением на шее. Одета Винник в черную юбку в пол с широким поясом, и кофту без бюстгальтера - ткань соединяется между собой одним-единственным золотистым колечком, сквозь которой виднеются сдобные холмики пышной груди Кэтрин.

"Лучшее время для новых начинаний стартует прямо сейчас... 2023-ый, поехали!" - подписала фотографию актриса.

Кэтрин Винник показала бюст в распахнутой кофте / instagram.com/katherynwinnick

Ранее испанская актриса, муза Педро Альмодовара, 48-летняя Пенелопа Крус снялась с обнаженной грудью и в игривых трусиках для обложки популярного глянца.

Также полураздетая актриса Ксения Мишина похвасталась упругими формами в ванной комнате - рельефный пресс, крепкую грудь и сильные бедра она облачила в белье спортивного кроя.

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