Украинская Ким Кардашьян в образе сексуального ангела лишила своих подписчиков сна

Алена Омович примерила образ сексуальной ангела / instagram.com/alena_omovych

Блогер и модель Алена Омович, которую называют в Сети украинской Ким Кардашьян, продолжает провоцировать своих подписчиков, и вообще всех, кто случайно попал на ее страницу. А в этот раз она сделала это с помощью образа сексуального ангела.

На горячем фото, которое активно обсуждают в сети, девушка позирует в белом прозрачном боди, дополняет который пара ангельских крыльев. "Я – непослушный ангел. Зацени", – написала она под публикацией.

Неудивительно, что панорама, которая перед нами открывается, безумно понравились ее подписчикам. Об этом свидетельствуют десятки тысяч лайков, а также множество комментариев. "Наприседала. Молодец", "Ох уж орешки", "Ты очень горячая", "Настоящая королева", "Сладенький ангел", – не скупятся на комплименты в комментариях.

Алена Омович снялась в образе соблазнительного ангела / instagram.com/alena_omovych

Кто такая Алена Омович

Модель и блогер Алена Омович имеет больше полутора миллиона подписчиков в Инстаграме и стала известна благодаря яркой внешности. Тонкая талия, большая грудь и пухлые губы сделали её знаменитостью. Алену называют украинской Ким Кардашьян.

Однако не все люди считают, что множественные операции пошли на пользу девушке. В комментариях под фото модели нередко пишут, что её натуральная внешность привлекала бы меньше внимания, но выглядела бы гораздо лучше.