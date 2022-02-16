Украинская блогерка в одних трусиках обнажила татуировку на интимном месте

Саша Бо показала интимную татуировку / instagram.com/sashaabo

Популярная украинская блогерка Саша Бо (Александра Пустовит) засветила интимную татуировку на огромную аудиторию - практически 2 миллиона подписчиков.

Мама двоих детей показала снимок в белом нижнем белье, на котором продемонстрировала идеально плоский животик.

"Магия утра - это плоский животик в зеркале", - подшутила Бо.

Однако внимание кроме безупречной формы девушки привлекла пикантная татуировка Пустовит. Рисунок, изображающий цветок в обрамлении листьев нанесен на кожу блогерки в крайне необычном месте - на стыке бедра и паха.

Ранее Саша Бо рассказывала, что на ее теле есть 3 татуировки, и все три рисунки она сделала в 18-летнем возрасте.

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Блогерша Саша Бо в белых трусиках показала плоский живот и татуировку в интимном месте / instagram.com/sashaabo

Поклонники высоко оценили томный утренний образ блогерки:

"Сексуальная, красивая, сияющая ❤️"

"Такая худышка ❤️"

"вау❤️"

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