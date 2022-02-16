Украинская блогерка в одних трусиках обнажила татуировку на интимном месте

Саша Бо показала утреннее постельное фото с весьма пикантным содержанием.
Популярная украинская блогерка Саша Бо (Александра Пустовит) засветила интимную татуировку на огромную аудиторию - практически 2 миллиона подписчиков.
Мама двоих детей показала снимок в белом нижнем белье, на котором продемонстрировала идеально плоский животик.
"Магия утра - это плоский животик в зеркале", - подшутила Бо.
Однако внимание кроме безупречной формы девушки привлекла пикантная татуировка Пустовит. Рисунок, изображающий цветок в обрамлении листьев нанесен на кожу блогерки в крайне необычном месте - на стыке бедра и паха.
Ранее Саша Бо рассказывала, что на ее теле есть 3 татуировки, и все три рисунки она сделала в 18-летнем возрасте.
Поклонники высоко оценили томный утренний образ блогерки:
"Сексуальная, красивая, сияющая ❤️"
"Такая худышка ❤️"
"вау❤️"
Читайте такжеУкраинская блогерша сразу после развода показала публике своего нового парня
Ранее певица Анна Седокова в багровом платье показала, как муж, баскетболист Янис Тимма, ласкает ее обнаженную грудь алой розой.
Модель Деми Роуз в пин-ап образе едва не выронила сочную грудь из алого корсета. На фото девушка игриво посылает в камеру воздушные поцелуи и капризно надувает губки.
Другие интересные новости:
- Протеже Вакарчука Кристина Соловий показала постельное фото в пикантном наряде
- Как девочка: Катя Осадчая на свидании с Горбуновым показала идеальное тело во всей красе
- Звезда Playboy Кайндли Майерс игриво оголила грудь в розовом топе
- Дочь Брежневой засветила соски без бюстгальтера
- Инопланетная блондинка в кружевах: Надя Дорофеева в пикантном корсете ошеломила фанатов