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Украинская блогерка в одних трусиках обнажила татуировку на интимном месте

16 февраля 2022, 14:48
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Саша Бо показала утреннее постельное фото с весьма пикантным содержанием.

Саша Бо показала интимную татуировку / instagram.com/sashaabo

Популярная украинская блогерка Саша Бо (Александра Пустовит) засветила интимную татуировку на огромную аудиторию - практически 2 миллиона подписчиков.

Мама двоих детей показала снимок в белом нижнем белье, на котором продемонстрировала идеально плоский животик.

"Магия утра - это плоский животик в зеркале", - подшутила Бо.

Однако внимание кроме безупречной формы девушки привлекла пикантная татуировка Пустовит. Рисунок, изображающий цветок в обрамлении листьев нанесен на кожу блогерки в крайне необычном месте - на стыке бедра и паха.

Ранее Саша Бо рассказывала, что на ее теле есть 3 татуировки, и все три рисунки она сделала в 18-летнем возрасте.

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Блогерша Саша Бо в белых трусиках показала плоский живот и татуировку в интимном месте / instagram.com/sashaabo

Поклонники высоко оценили томный утренний образ блогерки:

"Сексуальная, красивая, сияющая ❤️"

"Такая худышка ❤️"

"вау❤️"

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Ранее певица Анна Седокова в багровом платье показала, как муж, баскетболист Янис Тимма, ласкает ее обнаженную грудь алой розой.

Модель Деми Роуз в пин-ап образе едва не выронила сочную грудь из алого корсета. На фото девушка игриво посылает в камеру воздушные поцелуи и капризно надувает губки.

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