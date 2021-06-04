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Украинская актриса обнажила аппетитные ягодицы на жарком пляже

4 июня 2021, 03:08

Молодая звезда украинского кинематографа Анна Тихомирова опубликовала пикантные фото с Мальдивских островов.

Анна Тихомирова
Анна Тихомирова / instagram.com/tihoomirova/

27-летняя звезда ленты Dzidzio Перший раз и Новенькой на Новом канале отправилась в отпуск на Мальдивы, где смогла в полной мере насладиться легандарным островным курортом.

Девушка сверкнула в своем Instagram загорелым телом, и ягодицами в супер-крошечном бикини.

Наряд в лучших ракурсах представляет ее соблазнительную фигуру и длинные стройные ножки. Актриса показала как забавляется на пляже - на тело прилип белый песочек после загорания, а девушка рисует огромные сердечки на берегу.

"Настоящая любовь", - пишет она.

Друзья и поклонники оценили ее снимки лайками и мнодеством сердечек-эмоджи.

Анна Тихомирова
Анна Тихомирова / instagram.com/tihoomirova/
Анна Тихомирова
Анна Тихомирова / instagram.com/tihoomirova/

Анна Тихомирова - фильмы и сериалы

2019 - Новенькая - Анна-Мария

2019 - Я все тебе докажу - Силкина

2018 - Чужие родные - эпизод

2018 - Пес-4 - Рита

2018 - Dzidzio Перший раз - Цветок (главная роль)

2018 - Сдадим домик у моря - эпизод

2017 - Вторая жизнь Евы - Люся

2016 - Плохой хороший коп - Елена

2016 - Письмо надежды - эпизод

2016 - Замуж после всех - Лора в юности

2014 - Дворняжка Ляля - Кристина

Также Анна Тихомирова приняла участие в проекте Супермодель по-украински с Аллой Костромичевой, Соней Плакидюк и Сергеем Никитюком на Новом канале.

Ранее Рианна бесстыже показала грудь в прозрачном белье.

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