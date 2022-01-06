Украинка с самыми большими скулами в мире показала необъятную грудь в неприличном декольте

Анастасия Покрещук примерила яркий женственный образ.
Девушка с самыми большими скулами в мире, украинская модель, блогерка и участница различных шоу Анастасия Покрещук заинтриговала фанатов снимком в соблазнительном образе.
Блогерка примерила наряд от украинской дизайнерки, в котором провела пикантную фотосессию.
На одном из кадров Покрещук в черном пышном платье из сатина лежит на полу. У платья - глубокий велюровый лиф с розовой вышивкой камнями, из которого едва не вываливается огромная искусственная грудь модели.
На руках у девушки - железные браслеты. Также она дополнила образ черной губной помадой и светло-голубыми линзами.
"Я конечно красива [капец] (неценз.)! И попробуй сказать, шо не :D ", - скромно подписала снимок Покрещук. В новом образе девушка и впрямь выглядела обворожительно.
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Ранее Настя Каменских в самолете показала пышную грудь в облегающем топе.
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