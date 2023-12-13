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Украинка с самыми большими скулами накачала монструозные ягодицы силиконом

Анна Подгорная
13 декабря 2023, 04:10
Анастасия Покрещук радуется, как дитя, своими новыми формами "будто из спортзала".
Анастасия Покрещук
Анастасия Покрещук вставила в ягодицы новые имплантаты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/justqueen88

Украинская блогерша, модель и обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук в погоне за идеальным по ее мнению внешним видом прошла бесчисленное количество пластических операций - от липосакции до интимной пластики.

В апреле 2023 девушка вставила в грудь новые имплантаты по 925 мл каждый. Сейчас она решила, что такой бюст стоит уравновесить не менее значительными ягодицами.

Зимой 2022 года Покрещук уже делала глютеопластику, но тогда ей вставили слишком маленькие, на ее взгляд, имплантаты, всего по 360 мл, чтобы ткани успели растянуться. Теперь же блогерша щеголяет новыми ягодицами с имплантатами из жесткого силикона, которые вырезали специально под ее формы. Анастасия решила не мелочиться, и выбрала объем по 655 мл на один имплантат.

видео дня

Обновленными формами, которые сама модель считает "более женственными и более округлыми, словно она только вышла из спортзала", она поделилась в видео на своей странице в Instagram.

"Понятно, что большие – 655 мл. Я сначала хотела 500 мл, но было 360 мл, потому что ткань должна растянуться. Потом посмотрела на девушек, у которых 600 мл, и мне вставили 655 мл. Это уникальный имплантат – жесткий силикон. Его можно вырезать под твое тело, оно еще все вырезалось под меня, потому что я слишком худая", - рассказала Анастасия Покрещук.

Анастасия Покрещук
Анастасия Покрещук вставила в ягодицы новые имплантаты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/justqueen88

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