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Участница Танців з зірками топлес взбудоражила фантазию в пикантной позе

27 мая 2021, 07:04

Танцовщица и музыкант Анастасия Кумейко поделилась провокационными фото с отдыха в Турции.

DJ Nana
DJ Nana / instagram.com/anastasia_domination/

Украинская певица и диджей Анастасия Кумейко, которая нынче выступает под псевдонимом DJ Nana, побаловала поклонников яркими фото с отдыха.

Нана часто демонстрирует свое сексуальное тело, и известна в украинском шоубизе как секс-бомба. Девушка отлично танцует и была партнером Никола Тищенко в 2018 году на шоу Танці з зірками. Для фантов девушка спонтанно создала рубрику "танцы с холодильником", которая началась совершенно случайно, когда девушка записывала пару видео с танцами на кухне.

Сейчас Нана отдыхает в Турции и наглядно доказать, что книга создает загадку в женщине. Она снялась на шезлонге в одних только крошечных трусиках, а соблазнительную грудь прикрыла только книжкой "Шантарам".

"Вот интересно, какова высота птичьего полета? Private beachin’ ", - подписала она фото.

DJ Nana
DJ Nana / instagram.com/anastasia_domination/
DJ Nana
DJ Nana / instagram.com/anastasia_domination/
DJ Nana
DJ Nana / instagram.com/anastasia_domination/

"Шикарная фигура", "Птичкам повезло-с", "Достаточная. Не попадет", "Все таки книга придаёт женщине загадочности", "Красотка", - пишут ей в комментариях.

Ранее Украинская певица Злата Огневич засветила грудь на откровенной фотосессии.

Посмотреть шоу 1+1 Танці з зірками и выступление певицы с Николаем Тищенко, а также все выпуски последнего сезона проекта можна на сайте 1plus1 video.

Анастасия Кумейко Танці з зірками новости шоу бизнеса
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