Участница шоу Холостяк-11 снялась обнаженной для обложки Playboy

Горячий образ модели можно увидеть на прилавках всех супермаркетов и киосков прессы Украины.
Модель, Miss Fashion Universe 2020, веб-дизайнерка и участница шоу Холостяк-11 Анна Гузеева привыкла мечтать по-крупному.
Так, одним ее давним желанием было украсить обложку престижного глянца для мужчин Playboy.
Сказано - сделано. Девушка снялась в эротической фотосессии, для которой выбрала крайне соблазнительный образ - Гузеева предстала абсолютно обнаженной, лишь в лакированных ботфортах выше колен, и с ажурным веером в руке. Другой она прикрывала голую грудь.
В таком виде модель появилась на обложке декабрьского номера украинского издания Playboy.
"Маленькая мечта, обложка легендарного мужского глянца, осуществилась ❤️", - подписала пикантное фото Гузеева.
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