Участница шоу Холостяк-11 снялась обнаженной для обложки Playboy

Участница шоу Холостяк-11 Анна Гузеева/ instagram.com/by_guzeeva

Модель, Miss Fashion Universe 2020, веб-дизайнерка и участница шоу Холостяк-11 Анна Гузеева привыкла мечтать по-крупному.

Так, одним ее давним желанием было украсить обложку престижного глянца для мужчин Playboy.

Сказано - сделано. Девушка снялась в эротической фотосессии, для которой выбрала крайне соблазнительный образ - Гузеева предстала абсолютно обнаженной, лишь в лакированных ботфортах выше колен, и с ажурным веером в руке. Другой она прикрывала голую грудь.

В таком виде модель появилась на обложке декабрьского номера украинского издания Playboy.

"Маленькая мечта, обложка легендарного мужского глянца, осуществилась ❤️", - подписала пикантное фото Гузеева.

Реклама

Анна Гузеева на обложке декабрьского номера Playboy / instagram.com/by_guzeeva

Читайте такжеАнна Богдан в соблазнительных позах показала свои незагорелые места и фантастически длинные ноги

Ранее трансгендерная певица Зианджа раскрыла правду о смене пола.

Другие интересные новости: