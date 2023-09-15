Убийственные ножки: дзюдоистка Белодед очаровала фигурой в кожаных мини-шортиках

Спортсменка в зеркале показала идеально подтянутое спортивное тело в брендовом луке.

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Дарья Белодед похвасталась ножками в кожаных мини-шортиках / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dariabilodid7

Двукратная чемпионка мира и бронзовая призерша Олимпийских игр по дзюдо (2020) 22-летняя Дарья Белодед способная сразить наповал не только приемами боевых искусств, но и своей непревзойденной красотой.

Молодая спортсменка имеет слабость к брендовым лукам, которыми хвастается на своей странице в Instagram. Она отдает предпочтение образам, выдержанным в одном цвете.

Так недавно Белодед предстала на сэлфи в полный рост в черном наряде, из-за которого ее в комментариях стали сравнивать с одной из "девушек Бонда". Снимок был выполнен вероятно в бутике.

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В кадре Дарья позирует в черном лонгсливе и кожаных мини-шортиках, которые идеально подчеркивают ее длинные спортивные ножки, обутые в ботильоны от Yves Saint Laurent с фантазийным каблуком.

"Сэлфи в зеркале - всегда хорошая идея", - подписала снимок спортсменка, и поклонники с ней согласны, особенно когда речь идет о такой манящей красотке, как Белодед.

Дарья Белодед похвасталась ножками в кожаных мини-шортиках / instagram.com/dariabilodid7

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