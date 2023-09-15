Убийственные ножки: дзюдоистка Белодед очаровала фигурой в кожаных мини-шортиках

Двукратная чемпионка мира и бронзовая призерша Олимпийских игр по дзюдо (2020) 22-летняя Дарья Белодед способная сразить наповал не только приемами боевых искусств, но и своей непревзойденной красотой.
Молодая спортсменка имеет слабость к брендовым лукам, которыми хвастается на своей странице в Instagram. Она отдает предпочтение образам, выдержанным в одном цвете.
Так недавно Белодед предстала на сэлфи в полный рост в черном наряде, из-за которого ее в комментариях стали сравнивать с одной из "девушек Бонда". Снимок был выполнен вероятно в бутике.
В кадре Дарья позирует в черном лонгсливе и кожаных мини-шортиках, которые идеально подчеркивают ее длинные спортивные ножки, обутые в ботильоны от Yves Saint Laurent с фантазийным каблуком.
"Сэлфи в зеркале - всегда хорошая идея", - подписала снимок спортсменка, и поклонники с ней согласны, особенно когда речь идет о такой манящей красотке, как Белодед.
Ранее колумбийская певица Шакира поддразнила фанатов чудесами гибкости. На свежих фото она в облегающих одеждах с легкостью закидывает ноги себе за голову.
Также удивила фанатов Белла Хадид - одна из самых красивых женщин современности обрилась наголо для модного кампейна и снялась голышом для Heaven by Marc Jacobs.
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