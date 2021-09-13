Зірки Кварталу знову феєрично виконали гімн України

Марта Адамчук, Віра Кевелія, Еліна Мбані та Лаліко / instagram.com/marta_adamchuk/

Зірки Кварталу Віра Кекелія, Марта Адамчук, Еліна Мбані та Лаліко знову вразили українців шикарними виконанням гімну перед спортивними заходами.

Співачки вийшли на сцену, щоб повторити неймовірне виконання на 30-річчя Національного олімпійського комітету.

"Гімн України. Ми щасливі з дівчатками з Жіночого кварталу знову виконувати гімн України на такій знаковій події! 30-річчя Національного Олімпійського Комітету. Завжди, завжди відчуваю сильний трепет, виконуючи цей твір. Дякую", - пише Марта Адамчук.

Раніше всіх відео опублікувала Марта Адамчук, яка до сказаного подругою додала жовте і синє сердечка-емоджі.

"Клас!", "Гарно", "До мурашок", "Як на мене, це найкраще виконання нашого гімну яке я тільки чула!!!! Браво!!!!! Мурахи по шкірі досі", - пишуть їм у коментарях.

Це не перший раз, коли дівчата викликали такий фурор-на матчі Україна-Кіпт 7 червня зірки Кварталу зворушливо заспівали гімн України і відео та їх піснею стало найпопулярнішим в Україні на кілька днів.