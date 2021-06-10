Зірки Кварталу повторили гімн України на 1+1 і розповіли про оголену фотосесію

Жіночий Квартал / instagram.com/marta_adamchuk/

Україна виграла у Кіпру з рахунком 4:0 перед Євро 2020, яке проходить в 2021 році. Перед матчем чотири співачки з жіночого кварталу виконали гімн України, який вразив своєю красою всіх слухачів, і відео стало буквально вірусним.

Після успіху Віра Кекелія, Марта Адамчук, Еліна Мбані і співачка Laliko в Студії 1+1 розповіли закулісся номера.

Дівчата кілька разів репетирували виконання на стадіоні, тому зі сміхом зазначили ведучим, що зарядили футболістів на перемогу ще в той момент.

Вони також зізналися, що не змогли подивитися матч, так як відразу після пісні "заскочили" на потяг, і "полетіли" додому на репетиції: "У нас були дві репеціі, ми їм такої енергії напустили, що надихнули їх наперед".

Головною складністю виконання було вибрати тональність, яка підійшла б усім, і не тільки, оскыльки голоси у них все відрізняються. І тут якраз допомогла Laliko, у якій з дівчат найкраще музичну освіту.

"Ми розкладай партії, збиралися в офісі, підбирали тональність і багато репетирували. Чистота нот була на Лалі", - згадали співачки.

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Крім того, артистки заінтригували новими випусками Жіночого кварталу, які репетирують. Для одного з них вони влаштували оголену фотосесію, так що глядачів чекає приємний сюрприз.

Нагадаємо, що подивитися онлайн щоденні випуски шоу Сніданок з 1+1 можна на сайті 1plus 1 video.