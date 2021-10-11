Зірка "Службового роману" померла від коронавірусу

Людмила Купіна / Кіно-театр

Відома радянська актриса кіно і театру Людмила Купіна пішла з життя у віці 76 років. Про це повідомляє "Вечірня Москва" з посиланням на підтвердження від сестри загиблої Тетяни Сидоренко.

Причиною смерті актриси, зі слів сестри, медики вважають коронавірусну інфекцію. При цьому Сидоренко зазначила в бесіді з журналістами, що смерть сестри була несподіваною і раптовою.

"Останні роки вона жила на дві країни - в Болгарії і в Росії. Була абсолютно здорова", - розповіла Тетяна.

За її словами, самопочуття Купіної різко погіршилася в кінці минулого місяця, її госпіталізували і вже в лікарні виявили коронавірус. Після чого стан жінки почав різко погіршуватися - через тиждень її перевели в реанімацію. Ураження легень спочатку становило 20%, потім - 76%. Вранці 9 жовтня Людмили Купчиної не стало.

Церемонія громадянської панахиди по актрисі відбудеться 12 жовтня об 11:30 в церкві на Хованському кладовищі в Москві.

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Людмила Купіна фільмографія

Купіна народилася 9 лютого 1944 року. У 1969-му закінчила Московське вище театральне училище імені Щукіна. Працювала в Московському театрі кіноактора (після ‒ Центр театру і кіно під керівництвом Микити Михалкова).

На екранах дебютувала в 1968 році – причому в головній ролі - Василини в музичній комедії "Трембіта" (але озвучувала її там Ія Саввіна, а пісні за неї виконала Людмила Ревіна). Далі - Катя з "Світлої річки Вздвиженки", Марія, секретар Поліпова, в "Вічному поклику", Надія з "Серед літа", "Службовий роман", "Вишневий вир", "Обрив", "Людина на полустанку".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що актор Борис Плотніков помер у лікарні після зараження коронавірусом.

71-річний артист, який прославився в ролі доктора Борменталя у фільмі Собаче серце (екранізації однойменної повісті Михайла Булгакова) в останні роки викладав у провідному російському кінотеатральному вузі - ГІТІСі.