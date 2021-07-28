УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Зірка серіалу "Краще телефонуйте Солу" втратив свідомість і був терміново госпіталізований

28 липня 2021, 10:56

Актор Боб Оденкерк прямо зі знімального майданчика був транспортований до лікарні.

Краще телефонуйте Солу
Краще телефонуйте Солу / скріншот з тизера

Зірка спін-оффу У всі тяжкі Боб Оденкерк закінчує зйомки свого фінального сезону, але не обійшлося без інциденту - під час зйомок фінальних епізодів, йому стало погано прямо в павільйоні.

Як повідомляє NBC News, актор був доставлений в лікарню ввечері у вівторок.

Як повідомляє менеджер 58-річного актора, зйомки проходили в Нью-Мехіко. За словами його представника, медперсонал негайно оточив Оденкерка і викликав швидку допомогу. Неясно, чи був Оденкерк у свідомості, коли його перевозили. Його представник сказав, що він все ще отримує медичну допомогу.

Жодне зарубіжне видання на даний момент не має інформації про походження нездужань Оденкерка.

Боб Оденкерк вже 6 сезонів грає Сола Гудмана - адвоката для злочинців, який вперше з'явився в серіалі у всі тяжкі. Він так сподобався глядачам, що отримав свій власний спін-офф - Краще телефонуйте Солу.

У 2021 році підходить до фіналу створення останнього сезону серіалу. Після цього історія всіх персонажів з у всі тяжкі буде завершена.

новини шоу бізнесу новини кіно
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
День народження FOXTROT.UA: що підготував інтернет-магазин в честь святаДень народження FOXTROT.UA: що підготував інтернет-магазин в честь свята У моду на осінь зиму 2021 2022 входять дуже широкі джинси і лижний стиль з присмаком гламуруУ моду на осінь зиму 2021 2022 входять дуже широкі джинси і лижний стиль з присмаком гламуру Джессіка з Холостяка здивувала красою в крихітному бікіні на пляжіДжессіка з Холостяка здивувала красою в крихітному бікіні на пляжі Фінансовий гороскоп на тиждень 26 липня - 1 серпня: кого чекає успішний шопінг, а кого - режим економіїФінансовий гороскоп на тиждень 26 липня - 1 серпня: кого чекає успішний шопінг, а кого - режим економії Крах СП-2 і удар по планах Байдена: журналіст заявив про бунт в Білому домі через РосіюКрах СП-2 і удар по планах Байдена: журналіст заявив про бунт в Білому домі через Росію

Останні новини

11:58

У Польщі автобус з дітьми не розминувся з вантажівкою: багато постраждалих

11:48

Прогорить, але надихнеться: що обіцяє гороскоп на серпень 2021 Скорпіону

11:43

Кубраков про історичну подію Великого будівництва: вантовий міст з'єднав Хортицю і лівий берег Запоріжжя

11:36

"Welcome to Ukraine": у Борисполі прикордонник здав копам росіянина, який запропонував йому хабар Відео

11:33

Відчепили 9 вагонів: на поїзді Інтерсіті Київ – Херсон спалахнула пожежа

Реклама
11:29

Жорстоке вбивство 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині: всі подробиці

11:11

Анна Богдан несподівано вибухнула звинуваченнями в лицемірстві Юлі Зайки

10:43

"Споконвічно російське місто": в Харкові розгорівся новий мовний скандал

10:33

"Шантажували б весь світ": Арахамія назвав відмову від ядерної зброї в Україні помилкою Відео

10:29

Бив цуценят об землю і вішав: що відомо про 13-річного підозрюваного у вбивстві 6-річної Мирослави

10:26

Ціна на газ у Європі б'є нові рекорди: Україна закликала ЄС завдати удару по Газпрому

09:54

На Харківщині зникла 6-річна дівчинка: дитину знайшли мертвою

09:36

Ефективність COVID-вакцини від Pfizer знижується до 84% через півроку – дослідження Відео

09:15

Заготівля на осінь: чому Зеленський масово звільняє силовиків

09:08

Синоптик оголосив штормове попередження: майже всю Україну накриють грози Відео

08:56

Підтримка оборонної могутності України і космос: Зеленський і Байден підпишуть у США три документи Відео

08:21

Коронавірус в Україні прискорився: зросла кількість хворих і жертв за добу

08:14

Згубний вплив Путіна і атака на Україну: у Сенаті США поставили ультиматум Білому дому через СП-2 Відео

08:00

"Їдь до Лукашенка, якому ти ж**у облизуєш": Шкіряк і Шевченко влаштували скандал у прямому ефірі Відео

07:45

Зеленський ще не завершив чистку силовиків Погляд

Реклама
07:12

Ще одна медаль України на Олімпіаді-2020: плавець Михайло Романчук виборов "бронзу" Відео

07:12

Гороскоп на серпень 2021 для Терезів: що в цьому місяці не можна робити представникам знака

06:49

Місія МВФ у вересні приїде в Україну

06:49

Міфи про дієту: 5 помилкових уявлень про харчування Відео

06:30

Хомчака помножили на нуль: чого чекати після звільнення головнокомандувача ЗСУ Погляд

06:15

Анна Трінчер в сексуальній білизні грайливо подражнила шанувальників голими селфі

06:10

Обережно, рак: в яких споживчих товарах містяться хімікати, що викликають смертельну хворобу Відео

06:02

Жорстка розмова і удар від Конгресу: Арахамія назвав сценарій Зеленського на зустріч з Байденом Відео

05:52

Дієта від прищів: 3 продукти, яких слід уникати для чистої шкіри Відео

05:28

Сценарій Путіна щодо Донбасу і питання Конгресу: експерт оголосив про удар Байдена по Зеленському Відео

05:10

Зірка Кварталу топлес здивувала струнким тілом в елегантній фотосесії

05:02

В уряді розповіли, скільки хочуть знести хрущовок в Україні і куди розселять жителів Відео

04:22

Ціни на продукти в Україні зростатимуть: що подорожчає

03:57

Топ-3 корисностей для здоров'я, що наступають після відмови від цукру

03:12

Експерт розповіла, чим небезпечний жир на животі та як його позбутися

02:47

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків Зодіаку: стрес, загострення захворювань або приємна зустріч Відео

02:25

Капітан Марвел оголилася і засвітила приголомшливе тіло в сауні

02:16

Названо три найбільш невдачливих знака Зодіаку Відео

01:39

"Погана пародія на 95 квартал": експерт оцінив наслідки призначення Арестовича головою СБУ

00:51

Вчені зробили нове відкриття в лікуванні ожиріння і діабету Відео

Реклама
00:29

Симптоми серцевого нападу: п'ять незвичайних ознак на шкірі Відео

00:03

Україну накриє шквалами з градом і налетить ураган Відео

00:02

Прикмети на 29 липня: що не можна робити і як уберегтися від біди Відео

28 липня, середа
23:40

Українських легкоатлетів за день до старту відсторонили від Олімпіади-2020 Відео

23:02

У будинку, на який впав літак на Прикарпатті, перебували діти Відео

22:30

Кравчук у реанімації: хто представлятиме Україну в ТКГ Відео

22:22

У Рівному сталася масштабна аварія, люди сидять без світла

21:45

Зеленський провів кадрові перестановки в армії

21:35

РНБО проведе термінове виїзне засідання на Донбасі - ЗМІ Відео

21:15

"Мені складно говорити": телеведучий Дмитро Комаров втратив друга в авіакатастрофі на Прикарпатті Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти