Зірка серіалу "Краще телефонуйте Солу" втратив свідомість і був терміново госпіталізований

Краще телефонуйте Солу / скріншот з тизера

Зірка спін-оффу У всі тяжкі Боб Оденкерк закінчує зйомки свого фінального сезону, але не обійшлося без інциденту - під час зйомок фінальних епізодів, йому стало погано прямо в павільйоні.

Як повідомляє NBC News, актор був доставлений в лікарню ввечері у вівторок.

Як повідомляє менеджер 58-річного актора, зйомки проходили в Нью-Мехіко. За словами його представника, медперсонал негайно оточив Оденкерка і викликав швидку допомогу. Неясно, чи був Оденкерк у свідомості, коли його перевозили. Його представник сказав, що він все ще отримує медичну допомогу.

Жодне зарубіжне видання на даний момент не має інформації про походження нездужань Оденкерка.

Боб Оденкерк вже 6 сезонів грає Сола Гудмана - адвоката для злочинців, який вперше з'явився в серіалі у всі тяжкі. Він так сподобався глядачам, що отримав свій власний спін-офф - Краще телефонуйте Солу.

У 2021 році підходить до фіналу створення останнього сезону серіалу. Після цього історія всіх персонажів з у всі тяжкі буде завершена.