Зірка російського серіалу Вороніни помер прямо на вулиці

Артур Діланян / кадр з МС П'ятницький

Актор серіалів Вороніни і Кухня Артур Диланян помер на сцені Московського Вірменського театру в неділю, 29 серпня.

Як повідомляє КП.ру у своєму Telegram-каналі, Артур Діланян помер на 60-му році життя.

Відзначається, що він мав серйозні проблеми з серцем. За доступною інформацією, лікарі швидкої допомоги, які прибули на виклик, діагностували у чоловіка гостру серцеву недостатність.

Як повідомляє Стархіт, акторові стало погано прямо на вулиці, коли він гуляв по території ВДНГ.

Поки не повідомляється, де і коли буде похований артист.

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Він відомий глядачам за серіалами Вороніни, Кухня, П'ятницький. Глава друга, останній з Магікян, і багатьом іншим кіноробіт.

Артур Діланян народився 9 вересня 1961 року в Єревані. У 1988 році закінчив акторський факультет ВДІКу. на початку 2000-х керував креативним відділом телерадіокомпанії МИР. У 2004-му він влаштувався на посаду режисера і актора Московського Вірменського театру.

Він закінчив зніматися в останньому проекті в червні 2021, 9 вересня йому було б 60 років.

Як раніше повідомляв Главред, помер знаменитий радянський актор театру і кіно.