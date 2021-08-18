Зірка Playboy актриса Алісса Мілано потрапила в ДТП в США

Алісса Мілано / Getty Images

Американська актриса Алісса Мілано пережила автомобільну аварію, коли сиділа на місці штурмана зі своїм дядьком в його авто.

Як повідомляє People, Алісса Мілано не постраждала, а її дядько переніс серцевий напад, і вона намагалася врятувати йому життя прийомами для екстреної реанімації.

За даними влади, Алісса Мілано не постраждала в аварії, а її дядько був доставлений в лікарню.

Згідно з прес-релізом Каліфорнійського дорожнього патруля (CHP), отриманого People, Мілано їхала на передньому пасажирському сидінні позашляховика Ford Edge 2020 року, яким керував її 63-річний дядько Мітчелл Дж. Короп, коли у нього стався серцевий напад.

У повідомленні йдеться, що машина, виїхавши на іншу смугу руху, врізалася в проїжджаючий чорний позашляховик. Мілано повідомила владі, що вона відчула удар в праву сторону їх автомобіля.

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За допомогою "доброго самаритянина" вони врешті-решт змогли зупинити Форд між смугами руху.

За повідомленням поліції, чорний позашляховик зник з місця зіткнення.

Після аварії Аліссу Мілано забрав додому її чоловік Девід Бульярі. Дядько актриси, за повідомленнями, в стабільному стані.