Зірка Кварталу травмувалася під час гастрольного туру

Валерія Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/

Українська актриса і модель Валерія Товстолес активно веде свій блог, і після того, як повернулася зі зйомок шоу Жіночий квартал, який їздив з туром по всій Україні, поділилася з шанувальниками новою бідою, яка її спіткала.

Валерія у своїх Stories показала, що відвідала лікаря, де їй зробили УЗД стопи. Складно сказати, яку травму підозрювали у дівчини, що шукали її не рентгеном, але Валерія не прокоментувала результати обстеження.

"Мій понеділок. Після гастролей отримала травму. Де і коли сама не зрозуміла) але падала я часто", - підписала вона кадр, на якому їй роблять УЗД ноги.

Нагадаємо, що під час туру Валерія балувала шанувальників гарячими кадрами в крихітних нарядах, які ледь прикривали сексуальні форми.

Валерія засвітила апетитні сідниці під час катання на катері.