Зірка Кварталу платить за навчання доньки понад 100 тисяч на рік

Вікторія Ткач і Ліза / кадр з відео

Дочка Юрія Ткача з кварталу пішла в перший клас. Лізу Юріївну відправили в приватну школу, і учасник кварталу, що Танці з зірками і Маскарад 2021 зізнався, що вартість навчання Вище середньої місячної зарплати киянина.

Як розповіла дружина Юрія Вікторія Ткач у шоу Зірковий шлях, вони не стали віддавати дочку до "звичайної" школу, вона переживає, що через велику кількість учнів у класах вчителі не зможуть якісно виконувати обов'язки.

Тому в школі, куди віддали Лізу, в класах по 16 учнів. Таких класів на паралелі три. За кількість учнів, харчування та охорону Юрій Ткач щомісяця платитиме 16 тисяч гривень. На рік - 144 тисячі гривень.

"Вони закуповують всі товари, які потрібні для навчання – ручки, зошити. Ми приходимо в школу з формою і рюкзаком. Там відмінне харчування, охорона 24/7", - сказала вона.

У цьому навчальному закладі дітям дають самовиражатися, тому, шкільної форми у них немає.

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"Як сказав нам директор, це їхня свобода вибору, вони можуть ходити так, як їм буде комфортно і зручно", – додала дружина Юрія Ткача.

Ліза Ткач навчатиметься разом з донькою його друга - Євгена Кошового. Кошовий в 2021 році також відвів дочку Серафиму в перший клас.

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