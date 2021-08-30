Зірка кріпосної вийшла заміж за популярного українського актора

Даша Легейда / instagram.com/d_legeida/

У суботу, 28 серпня, в Києві зіграли весілля українські актори Дмитро Сова і Даша Легейда. Дмитро відомий за ролями в серіалах Черкаси, Свати, Кейс, Дві матері, Асистентка і Сувенір з Одеси, а Даша Легейда знімалася у фільмах Колір пристрасті, Сімейний портрет, Жіночий лікар, Найгірша подруга, Дочки-матері та інших.

В інтерв'ю Факти Дмитро розповів, що 29 серпня - 10 місяців їх відносинам. Після знайомства вони відразу зрозуміли, що створені один для одного, хоч поки що все ще в процесі притирання один з одним.

Актор на зйомках морської поліції в Чорноморську, і весілля в Києві вони організовували на відстані. Проте вийшов шикарний захід на 110 гостей на березі Дніпра. До слова, букет нареченої зловила Ксенія Мішина - зірка перших двох сезонів Кріпосної.

"Даша без вихідних працює в Києві до кінця серпня і не може часто приїжджати до мене. Потім у неї починаються вистави в театрі, тому ще деякий час так і будемо на відстані. Але 28 серпня у нас весілля — тоді точно побачимося", - розповів він напередодні.

Актор пояснив, що з підготовкою до весілля допомогли друзі, які розуміють в складанні меню і написанні сценаріїв, а сам актор робив пропозицію аж два рази, і обидва рази отримав позитивну відповідь.

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"Я дуже хотів зізнатися їй якось незвично, але в якийсь момент просто не витримав. Підійшов і запитав: "Ти вийдеш за мене?" Всі ці шикарні ідеї зі стадіоном, купою камер, дорогими автомобілями і божевільними вчинками, щоб здивувати, — не для мене. Не люблю я це все. Мені хотілося чогось простого, рідного, свого. Це сталося на кухні. Здається, ми приїхали після якогось заходу. Я підійшов до Даші і сказав: "Вибач, але я не можу більше терпіти". Вона запитує: мовляв, що таке? Я кажу:" Виходь за мене", - зізнався актор.

До цього він випробував долю, жартома запропонувавши їй вийти заміж в ресторані, замінивши каблучку з металу на цибулеве колечко. Дмитро зізнався, що дівчина відразу погодилася і довго сиділа з "кільцем" в ресторані.

Медовий місяць вони планують повільно, тому що в обох зйомки і робота. Але вони вже точно визначилися, що це буде незабутнє відвідування Іспанії.