Зірка Голлівуду Робін Райт прилетіла до Києва на саміт перших леді і джентльменів

Робін Райт / Getty Images

Американська актриса Робін Райт, яка зіграла президента США в серіалі Netflix картковий будиночок, стала спеціальним гостем саміту перших леді і джентльменів, який проходить в Софійському Соборі в центрі Києва.

Фото з Робін Райт розмістив на своїй сторінці в Facebook київський фотограф Олександр Гончаров.

Прибуття 55-річної зірки серіалів "Картковий будиночок" і "Санта Барбара" стало сюрпризом навіть для модератора заходу Маші Єфросиніної.

"Хто пам'ятає "Картковий будиночок" і "Санта Барбару". Робін Райт на Київському саміті леді і джентльменів", - пише він.читайте такожОлена Зеленська підкорила неймовірним образом на саміті перших леді і джентльменів

Для урочистого заходу володарка премії Золотий глобус і семиразова номінантка на премію Еммі вибрала лаконічний чорний костюм і білу сорочку.

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Робін Райт поєднала наряд з босоніжками в тон, доповнивши образ сережками. Вона поклала волосся локонами, а на обличчі зробила легкий макіяж, не помітний на камеру.

Знаменитість стала спеціальною гостею саміту, який організувала Олена Зеленська. Вона є однією з найактивніших лідерів думок у світі. Робін Райт вклала частину своєї активності і в рух MeToo, і в події навколо виборів президента в США. Вона має тверду позицію щодо більшості гострих соціально-політичних питань у світі, і не боїться щось змінювати.

Це другий візит Робін Райт в Україну. Вперше вона виступала на форумі YES-2019 Віктора Пінчука на тему: "Щастя зараз. Нові підходи для миру в кризі".