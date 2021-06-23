"Зомбі медіа апокаліпсису": продюсер пояснив феномен Моргенштерна

Продюсер пояснив популярність Моргенштерна / Instagram

Скандально відомий російський репер Моргенштерн (справжнґ ім'я - Алішер Валієв) є породженням соціуму, в якому ми живемо. Це іграшка в руках людей, які інвестували в нього на стартовому етапі й отримують певний відсоток від усього, що відбувається в його творчому житті зараз. Таку думку озвучив продюсер, медіамен, творець промо-компанії STARBOM.COMpany Денис Путінцев під час чату на Главреді.

За його словами, бізнесменам, політикам, підприємцям потрібен шоу-бізнес, їм потрібно створити той образ, який буде цікавий їхній аудиторії.

"Адже сьогодні ти - мільйонер, якщо володієш аудиторією, а не товаром. Тому всі ці методи, які викликають хайп, агресію і кількість переглядів, потрібно просто правильно використовувати, не гребувати і не соромитися – ми живемо в такому ось світі", - сказав Путінцев.

За його словами, образ Моргенштерна створювали професіонали за принципом того, що запам'ятовується не красива реклама зі смисловим навантаженням, а ролик, який викликає роздратування. Це саме те, що ми запам'ятовуємо в інформаційному шумі.

"Адже ми весь час чуємо якесь невиразне "ж-ж-ж-ж-ж", а потім раптом - "дупа!". Ця "дупа"виводить нас з фонової рівноваги і запам'ятовується. Ось і Моргенштерн - це ходячий подразник, зомбі медіа апокаліпсису, та сама "дупа", - зазначив медіамен.

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При цьому звинувачувати в затребуваності й популярності Моргенштерна немає сенсу. Звинувачувати в цьому потрібно нас з вами, вважає продюсер.

"Ми можемо ставитися до Моргенштерна погано, добре або фіолетово, але всі знають, хто такий Моргенштерн, і всі слухали хоча б кілька його пісень. А це говорить про те, що Моргенштерн все робить правильно. Просто він робить це способами, які далеко не всім до душі", - додав Путінцев.

читайте такожМоргенштерн голим задом спровокував скандал на премії Муз-ТВЯк повідомляв Главред, скандальний російський репер Алішер Валєєв подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Служби безпеки України. Причиною позову стало внесення його до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни.

Таким чином Моргенштерн, що висловлювався на підтримку глави Кремля Володимира Путіна, намагається домогтися скасування заборони на в'їзд в Україну.