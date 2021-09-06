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Злата Огнєвіч розкрила, як шоу Холостячка змінило її особисте життя

6 вересня 2021, 11:24

Українська співачка Залата Огнєвіч нещодавно завершила зйомки в шоу Холостячка, і зізналася, що проєкт змінив її.

Злата Огневич
Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich/

Українська співачка Злата Огнєвіч розкрила результати шоу Холостячка, які змінили її життя. Співачка зробила для себе дуже важливі висновки після фіналу шоу.

Злата Огнєвіч розповіла в інтерв'ю Телеграф, що нарешті зрозуміла, чому у неї були невдачі в особистому житті і проблеми з чоловіками. Також вона зізналася, що починається шоу неймовірно - чоловіки почали її вражати з першої вечірки.

"Під час першої вечірки - знайомства з чоловіками - відбувалися якісь неймовірні речі! Ніколи не думала, що за один вечір можу політати на вертольоті, пірнути в океан за перлиною, побувати на концерті... до мене навіть приїхав справжній принц на білому коні! Я ніколи не могла уявити, що все це може статися в моєму житті за один вечір", — ділиться переживаннями Злата.читайте такожХолостячка 2021 - назвали всіх учасників шоу Холостячка 2 на СТБ

Вона тепло подякувала творцям шоу і сказала, що змогла зрозуміти, чому у неї раніше стосунки заходили в глухий кут. Тепер дівчина почала зовсім інше життя.

"Я неймовірно вдячна продюсерам проєкту і всій творчій команді за такий шанс почати новий етап свого життя, пізнати себе якомога глибше, дізнатися про відносини між чоловіком і жінкою. Головне, що я собі відповіла на питання, чому у мене не складалися стосунки з колишніми. Я тепер знаю відповіді на ці питання, але це трохи пізніше", - сказала Злата.

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Вона відмовилася навіть натякнути на те, чи зустріла вона чоловіка своєї мрії на Холостячку, чи ні.

"Всі чоловіки взяли дуже високу планку. Можу сказати, що цей сезон Холостячки буде дуже цікавим, неймовірно яскравим, емоційним і дуже екстремальним. Вже з нетерпінням чекаю прем'єри. Головне питання, яке всіх цікавить: "Чи зустріла я чоловіка своєї мрії?" Ви про це дізнаєтеся в грудні", — відповідає співачка.

Нагадаємо, що шоу Холостячка 2021 виходить на СТБ 18 вересня о 19-00.

Зіркою шоу стала учасниця Євробачення Злата Огнєвіч, яка шукала своє кохання.

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Злата Огневич новини шоу бізнесу
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