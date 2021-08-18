Зіброва не взяли на концерт до Дня Незалежності і роздали його пісні іншим артистам

Павло Зібров / прес-служба Oskar

Український артист Павло Зібров крім волі опинився в центрі скандалу. Організатори настійно вирішили не запрошувати Павла Зіброва відразу на два концерти до Дня Незалежності, але тим не менш, спробували використовувати його пісню з порушенням авторських прав.

Концерт до Дня Незалежності України обростає новими скандалами. Як розповіла Марина Зіброва в інтерв'ю КП.юа, продюсер і режисер концерту принципово не хочуть бачити Зіброва на сцені. Проте, виявляється, артистам видали готувати пісню Зіброва Хрещатик, причому не запитавши у нього дозволу.

Марина Зіброва стверджує, що конфлікт через Сергія Пермана і Катерину Царик, а також через інцидент на концерті минулого разу. читайте такожНазвали знаменитих виконавців і групи, які відмовилися від концерту на День Незалежності

"Павло зустрів Сергія Пермана на одному з концертів і запитав у нього: "Сергій, Я знаю, що ви в цьому році робите концерт на стадіоні. Я б теж хотів у ньому брати участь". За 30 років незалежної України він досить багато зробив для країни як композитор і співак. На що йому Сергій відповів: "Павло Миколайович, ви конфліктна людина, і режисер Катя Царик проти вашої участі". Павло подзвонив Каті і перепитав, на що вона сказала, що на цьому концерті співатимуть найбільш гідні", - сказала Марина і додала, що таким чином туди не потрапило дуже багато артистів.

У неї навіть залишилося листування щодо виступу з Перманом. У ній Сергій каже, що відмова - це не тільки його думка, а й думка продюсера, автора пісень, що Зібров не повинен брати участь у концерті.

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Тим не менш, готується ще один захід - у Маріїнському палаці 22 серпня, де артисти вшановуватимуть Героїв України - Софію Ротару, Олега Блохіна, Юрія Рибчинського.

"Рибчинський хрестив нашу дочку, це наш близький друг, дуже багато пісень написано разом з Павлом. У тому числі і "Хрещатик". Знаю, що Наталії Могилевській запропонували серед усіх пісень виконати хіт "Хрещатик", але вона відмовилася", - додала Марина Зіброва.

Павло Зібров з сім'єю / Instagram

Проте, пісню після цього переробили і віддали готувати Сергію Бабкіну. Павлу повідомили про це інші музиканти. Він дзвонив Бабкіну і просив його не виконувати його пісню, бо він не давав на це дозволу.

"Попросив його не співати "Хрещатик" і пояснити Сергію Перману, що Павло не давав на це дозволу. Потім організатори швидко поміняли трек на Зелений гай", - пояснила жінка.

Зібров на минулому концерті в різкій формі відмовився виконувати пісню Onuka, і його виконати її просили і режисер концерту, і Діма Монатік, і Сергій Перман.

"З Сергієм Перманом у нас були завжди дуже хороші відносини. Навіть тоді інцидент владнали і Павлу дали інші пісні - Ніно Олега Винника і Все буде добре Вєрки Сердючки", - зазначила вона.

В результаті, Павло Зібров 24 серпня відправляється на концерт в Дніпро, де виконуватиме всі свої улюблені композиції.

"Ми погодилися на виступ, коли нам сказали, що він брати участь у концерті на НСК Олімпійський не буде. Хочу побажати організаторам концерту, щоб ця масштабна подія залишила незабутній слід у серцях українців", - побажала дружина артиста.

До цього гурт Антитіла пояснив відмову виступати на концерті до Дня Незалежності 24 серпня.

Раніше організатори концерту на день Незалежності України пояснили, чому "порвали" з гуртом Green Grey.