Анджеліна Джолі зареєструвалася в Instagram та опублікувала свій перший допис

Анджеліна Джолі зареєструвалася в Instagram / Reuters

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі зареєструвалася в соціальній мережі Instagram та опублікувала свій перший допис - у ньому вона підтримала жителів Афганістану, владу в якому захопив радикальний рух Талібан.

На своїй сторінці Джолі планує публікувати історії афганців, а також ділитися "голосами тих, хто по всьому світу бореться за права людини".

Актриса опублікувала зворушливий лист від дівчинки-підлітка з Афганістану. У ньому дівчина розповіла, як сильно в її країні бояться талібів. За її словами, раніше у жителів республіки були права, проте коли "прийшли вони", всі "мрії пішли в минуле". Дівчинка не вірить, що таліби змінилися і дозволять афганцям жити, як раніше.

"Можливо, ми повернемося на 20 років тому, і у нас знову не буде прав. Життя темне, ми всі втратили нашу свободу і тепер ми знову у в'язниці", - написала дівчинка.

Лист дівчинки з Афганістану / Фото instagram.com/angelinajolie

Сама Анджеліна Джолі розповіла, що зустрічалася з афганськими біженцями за два тижні до терористичних актів у США 11 вересня 2001 року. Актриса підкреслила, що їй гірко спостерігати, як жителі республіки вимушено залишають свої будинки через страх, що охопив країну.

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"Витратити так багато часу і грошей, пролити кров і втратити життя тільки заради цього — майже неможливо зрозуміти. Спостерігати протягом десятиліть, як з афганськими біженцями - одними з найбільш здібних людей у світі - поводяться як з вантажем, також викликає огиду. Знаючи, що якби у них були інструменти і повага, скільки б вони зробили для себе. І зустрічати так багато жінок і дівчат, які не лише хотіли здобути освіту, а й боролися за неї. Як і інші віддані справі, я не відвернуся. Буду продовжувати шукати способи допомогти. І я сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене", — зазначила Джолі.

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Всього за півдоби на сторінку актриси підписалося 4,4 млн фоловерів, а допис зібрав 1,4 млн лайків і понад 72 тисячі коментарів. Під публікацією фоловери підтримали ініціативу зірки.

Як повідомляв Главред, Талібан продовжує встановлювати свої порядки в Афганістані. Опозицію пригнічують силовими методами. Крім того, таліби почали полювання на афганців, які співпрацювали з НАТО та колишнім урядом. Відомо про вбивства і побиття жінок.

Детальніше про те, що зараз відбувається в Афганістані, читайте тут.