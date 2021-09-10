Дружина Віктора Павлика зворушила історією про життя після народження сина

Дружина Павлика розповіла про материнство / соцмережі

Катерина Репяхова, Молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика, яка нещодавно народила первістка, сьогодні зворушила Мережу ніжною сімейною фотографією і розповіла, як чоловік допомагає їй у догляді за малюком.

На фотов Instagram Катерина зображена з чоловіком і сином Михайлом. Віктор тримає на руках синочка, притискаючи його до себе, а Репяхова ніжно обіймає їх обох та щасливо посміхається.

За словами блогерки і концертного директора, за 3 місяці вона цілком звикла до ролі мами, А чоловік дуже їй допомагає.

"Скоро три місяці, як ми батьки. Політ нормальний. Ми повністю адаптувалися. У нашій родині чітко розподілені обов'язки. Наприклад, Віктор Франкович купає Мішу і піклується про те, щоб мама Міші не була голодною, він їздить за різними покупками, грає з Мішею, коли мамі потрібен відпочинок або потрібно попрацювати. Ну а на мамі все інше. Насправді, чоловік велика підтримка. Я навіть не очікувала, що він буде настільки мені допомагати. Хоч за фактом у чоловіка: Міша - 4 дитина, але проживає він все це вперше. Наш Мішенька кожен день радує нас чимось новеньким, а ми у відповідь піклуємося і дуже любимо його", - поділилася 27-річна Катя.

Нагадаємо, раніше нова дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка була його піарницею і менеджером, показала фото, на яких постала з чоловіком і округлим животом, чим, власне, і підтвердила свою вагітність.