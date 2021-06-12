Дружина Позитива вперше відповіла на чутки про зради чоловіка і назвала причину розлучення

Анна Андричук / instagram.com/annchuk/й

Дизайнер одягу Анна Андрійчук-Завгородня вперше заговорила про причини розлучення з Олексієм Завгороднім. Вона зізналася, як її батьки сприйняли розставання з чоловіком, якого і так не схвалювали.

Каті Осадчій в коментарі Світського життя вона розповіла, що вже два роки не живе з Позитивом - спочатку вони зустрічалися, ходили на побачення, планували відпустку і життя, але це не допомогло, і врешті вони прийшли до розлучення.

Причиною розлучення вона назвала те, що Позитив більше цікавився роботою, ніж нею.

"Я так довго тягнула кота за одне місце. У нього завжди на першому місці була робота і музика. Мені не 18 років, я хочу сім'ю, я хочу дитину. Тому, я думаю, що це стало найбільшою причиною. Я не можу сказати, що він не хотів, якось не склалося у нас з цим", - поділилася Аня.

Однак на провокаційне запитання Осадчої про те, чи була основна причина розлучення в тому, що Олексій не хотів дітей, дівчина оветіла негативно.

"Я б не сказала, що він не хотів дитини - просто не склалося", - сказала вона.

Батьки були, м'яко кажучи, розчаровані розлученням, так як "квіточку, який ростили і берегли повернули". Співачка зізналася, що і до цього її чоловіка батьки не шанували.

Також співачка відповіла, що про зради Позитивв говорили усі ще раніше, і це їй не заважало - вона знала, за котого виходила заміж. Співачка натякнула, що чутки про зради - тільки чутки.

Нагадаємо, що повний випуск шоу Світське життя з Катею Осадчою за 12 червня можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.