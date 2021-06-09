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Колишня дружина Білла Гейтса розповіла про "принади" сімейного життя з мільярдером

9 червня 2021, 18:29

Представник 56-річної Мелінди заявив, що ні вона, ні хтось інший за її вказівкою ніколи не наймав приватного детектива, щоб шпигувати за чоловіком.

Гейтс
Дружина Гейтсва знала про його зради / Reuters

Мелінда Гейтс зізналася в тому, що знала про зради свого чоловіка, мільярдера Білла Гейтса. Як пише Vanity Fair, людина з її оточення найняла приватного детектива для розслідування задовго до їхнього розлучення.

Видання із посиланням на джерела повідомило, що романи Гейтса не були секретом для оточуючих. Протягом багатьох років про це ходили чутки в Microsoft.

Колишній співробітник Гейтса уточнив, що приводом для підозр стали часті зміни машин. Іноді Білл приїжджав на роботу на Mercedes, а через годину залишав офіс на золотистому Porsche, який приганяли співробітники Служби безпеки.

"Ми всі припускали, що це було в ті моменти, коли він проводив час із жінками. Я знав, що у нього було багато виїзних зустрічей, яких не було в його робочому календарі", – розповів співрозмовник журналу.

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При цьому незрозуміло, наскільки інформація про неналежну поведінку Гейтса вплинула на рішення Мелінди подати на розлучення. Близькі до пари джерела стверджують, що вони роками жили окремо, а розірвання шлюбу відклали до тих пір, поки молодша дочка закінчить середню школу.

Представник 56-річної Мелінди заявив, що ні вона, ні хтось інший за її вказівкою ніколи не наймав приватного детектива, аби шпигувати за чоловіком. Представник бізнесмена також заперечує всі чутки, що ганьблять честь і репутацію Гейтса.

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Як раніше Главред редактор, американський підприємець, філантроп, один з творців Microsoft Білл Гейтс спрогнозував, що якщо в 2021 році зробити доступними якомога більше вакцин від коронавірусу COVID-19, то кінець пандемії можливий вже через рік.

Якщо з'явиться як багато більше доступних вакцин, то до 2022 року пандемія закінчиться навіть у країнах, котрі розвиваються.

зрада Білл Гейтс чоловік-мільйонер
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