Затримано співробітника УДО, яки мало не вбив танцюриста Наді Дорофєєвої - відео бійки

Співробітник УДО / скріншот з відео

Затримано чоловіка, який скоїв напад на учасника шоу-балету Наді Дорофєєвої, про що вона оголосила вдень 1 серпня.

Після того, як її звістка розлетілася по Мережі через всіх зірок шоу-бізнесу, до 2 серпня він був упізнаний як Євген Беспалий, співробітник УДО. В управлінні пообіцяли розслідувати ситуацію.

У своєму Facebook Київська міська прокуратура оголосила про затримання чоловіка. Йому висунула звинувачення за ч1 ст. 121 ККУ.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано 28 - річного працівника Управління державної охорони України, який підозрюється у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому жителю", - йдеться у повідомленні.читайте такожТанцюриста Дорофєєвої мало не вбив діючий співробітник УДО - в соцмережах скандал

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 серпня близько 7:40 ранку біля кафе ліфт на вул.Антоновича, 45, між 28-річним працівником УДО і 22-річним танцюристом шоу-балету стався словесний конфлікт, в ході якого затриманий наніс потерпілому сильний удар кулаком в голову, від якого останній впав на землю. Після цього нападник зник з місця скоєння злочину.

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Танцівник Дорофєєвої Женя потрапив до КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" з важкою закритою черепно-мозковою травмою.

Після написання заяви та впізнання Беспалого, правоохоронці встановили особу нападника та затримали його в порядку ст.208 КПК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

У прокуратурі зазначили, що відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Як повідомляв Главред, у Києві жорстоко побили танцівника надії Дорофєєвої. Його ввели в медикаментозний сон. У соцмережах співачка повідомила, що пізно ввечері хлопець разом з друзями вийшов з гей-клубу. Коли несподівано невідомий спочатку штовхнув, а після раз по раз вдарив танцівника об паркан. У Євгена-крововилив у мозок, медики вже зробили трепанацію черепа, і за словами прес-секретаря Дорофєєвої, його планують виводити з коми.