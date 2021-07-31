"За два дні до смерті": агентів МакЅим розкритикували за небилиці і помилкові надії

Директора і продюсера співачки назвали непрофесіоналами і викрили в поширенні помилкових чуток про її здоров'я.
Російський телеведучий і журналіст Олексій Остудін виступив проти піар-менеджерів співачки МакЅим (справжнє ім'я Марина Абросімова) і заявив, що вони брешуть про істинний стан здоров'я виконавиці.
Про це він написав у Facebook.
Як відомо, МакЅим знаходиться в лікарні протягом декількох тижнів. Вона пробула в хімічній комі. Раніше у виконавиці відмовляла права легеня.
Однак на даний момент інформацію про те, як себе почуває МакЅим надають тільки її піар-директор і продюсер. Зокрема, нещодавно вони заявили про позитивну динаміку. Тим не менш, телеведучий звинуватив їх "в неповазі до її шанувальників, дезінформації і дачі помилкових надій на її одужання за два дні до смерті".
"Тема ця дуже чутлива, як для сім'ї артистки, так і для її шанувальників. І обійтися фразою: "Ми хочемо захистити приватне життя" абсолютно неправильно. Публічна людина не може до кінця захистити себе від уваги", - написав Остудін.
Крім цього, журналіст порівняв ситуацію МакЅим з іншою тяжкохворою артисткою - Анастасією Заворотнюк, родичі якої відмовляються коментувати стан актриси.
Що відомо про стан МакЅим:
З середини червня співачка МакЅим знаходиться в лікарні з сильним ураженням легенів. У неї почався коронавірус, який дав ускладнення на легені. Весь цей час Максим знаходиться під апаратом ШВЛ. Останнім часом співачку періодично виводять з медикаментозного сну, проте про завершення кризи говорити рано.
Лікарі розповіли, чи стане МакЅим " овочем" через постійну штучної коми і апарату ШВЛ.
До цього російські ЗМІ повідомили, що у МакЅим відмовляє одне легке - її поки що не знімають з апарату штучної вентиляції, крім того, коронавірус дав "побічку" на інші системи органів.
У МакЅим виявили запалення мозку і нирок, після того, як вона перехворіла коронавірусом.