Юля Зайка публічно розповіла про свої почуття до холостяка Михайла Заливако

Фіналістка Холостяка Юля Зайка розповіла, що насправді відбувалося між нею і Михайлом Заливако на шоу.
Учасниця шоу Холостяк Юлія Бельченко, яку назвали Юля Зайка через її милий костюм на першій вечірці, дійшла до фіналу реаліті, але не змогла завоювати любов Михайла.
Юля Зайка в інтерв'ю шоу Без Комплексів ведучої Анни Олицької розповіла, що вперше після того, як Михайло її вигнав, у неї було почуття незавершеності.
Анна зазначила, що те, що Юля боролася за Михайла - нетипова її поведінка, і попросила уточнити, чому був такий дисонанс.
"Я реально думала, що вийду заміж за нього. Після дев'ятого епізоду я подзвонила мамі, вона була шокована після моїх слів. Коли я вже повернулася додому, пелена спала, але у мене залишилося почуття незавершеності. У мене з'явилося відчуття, що я гірша за усіх. У мене, напевне, у однієї з небагатьох були щирі почуття до Михайла", - каже Юля
Дівчина сказала, що вона весь час намагалася довести, що любить Михайла, але у неї весь час не виходило, і він їй не вірив.
"Спочатку він мене вигнав, але недовигнав, потім вигнав, і я повернулася додому, а потім я повернулася довести, що це не так - але не змогла", - пояснила вона свої повернення.
Проте вже під час останньої зустрічі вона зрозуміла, що "Холостяк" її не вибере.
Нагадаємо, що у фіналі шоу Холостяк Михайло Заливако вибрав Анну Богдан, а не Юлю Зайку яку "повернув" в шоу напередодні.
У липні 2021 Юля Зайка "вийшла заміж" за ведучого 1+1 Богдана Юсипчука.
Через пару днів Юля з Богданом вийшли в онлайн і офіційно пояснили, що весілля було "справжнім" але без розпису, і зізнань у коханні - це тільки реклама весільного місця в Києві.
Після розкриття мотивів Юлі Зайки, Анна Богдан уїдливо висловилася про весілля.