Юля Зайка публічно розповіла про свої почуття до холостяка Михайла Заливако

Юля Зайка / кадр з інтерв'ю Без комплексів

Учасниця шоу Холостяк Юлія Бельченко, яку назвали Юля Зайка через її милий костюм на першій вечірці, дійшла до фіналу реаліті, але не змогла завоювати любов Михайла.

Юля Зайка в інтерв'ю шоу Без Комплексів ведучої Анни Олицької розповіла, що вперше після того, як Михайло її вигнав, у неї було почуття незавершеності.

Анна зазначила, що те, що Юля боролася за Михайла - нетипова її поведінка, і попросила уточнити, чому був такий дисонанс.

"Я реально думала, що вийду заміж за нього. Після дев'ятого епізоду я подзвонила мамі, вона була шокована після моїх слів. Коли я вже повернулася додому, пелена спала, але у мене залишилося почуття незавершеності. У мене з'явилося відчуття, що я гірша за усіх. У мене, напевне, у однієї з небагатьох були щирі почуття до Михайла", - каже Юля

Дівчина сказала, що вона весь час намагалася довести, що любить Михайла, але у неї весь час не виходило, і він їй не вірив.

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"Спочатку він мене вигнав, але недовигнав, потім вигнав, і я повернулася додому, а потім я повернулася довести, що це не так - але не змогла", - пояснила вона свої повернення.

Проте вже під час останньої зустрічі вона зрозуміла, що "Холостяк" її не вибере.

Нагадаємо, що у фіналі шоу Холостяк Михайло Заливако вибрав Анну Богдан, а не Юлю Зайку яку "повернув" в шоу напередодні.

У липні 2021 Юля Зайка "вийшла заміж" за ведучого 1+1 Богдана Юсипчука.

Через пару днів Юля з Богданом вийшли в онлайн і офіційно пояснили, що весілля було "справжнім" але без розпису, і зізнань у коханні - це тільки реклама весільного місця в Києві.

Після розкриття мотивів Юлі Зайки, Анна Богдан уїдливо висловилася про весілля.