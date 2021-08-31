Юля Зайка відверто розповіла про особисте життя після Холостяка 2021

Юля Зайка Бельченко / instagram.com/julz_seven/

Юля Зайка двічі покидала проєкт Холостяк 11, у фіналі якого Михайло Заливако вибрав Анну Богдан, але глядачі в сприймали її дуже неоднозначно.

Після Холостяка Юля заінтригувала весіллям, яка виявилася рекламою нового весільного місця, але тільки тепер вона погодилася прийти в ефір і розповісти про своє життя до і після Холостяка.

Юля Зайка прийшла на Люкс Подкаст до слави Дьоміну разом з Льошею Тригубенко, і розповіла, що відбувається з її особистим життям.

"У мене все добре в житті. У мене є де жити, що є, чим займатися, є сім'я і друзі. Єдине, чого не вистачає - це кохану людину. Це одна зі складових щасливого життя. Але це не центр світу. Я хочу любити і бути коханою, хочу відносин і мені цього не вистачає. У мене заповнене все життя, але мені не вистачає цього шматка", – зазначила дівчина.читайте такожЮля "Зайка" з Холостяка вийшла заміж за ведучого 1+1

Вона зізналася, що при цьому у неї немає сил і бажання займатися особистому житті.

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"Ну, я сходила на пару побачень, на цьому вся справа і закінчилася. Я чисто ходила з-під палиці, тому що потрібно ходити, тому що потрібно щось робити зі своїм особистим життям", - зізналася Бельченко

За словами дівчини, вона не впевнена, що була б щаслива з Михайлом Заливако.

"Слава богу, що мене тоді не вибрали, тому що я не впевнена, що ми були б щасливі удвох в цих відносинах", – додала Бельченко.

Нагадаємо, Юля Зайка публічно розповіла про свої почуття до Михайла Заливако.