Юля "Зайка" з Холостяка вийшла заміж за ведучого 1+1

Юсипчук Богдан та Юля Бельченко / instagram.com/iusypchuk_bogdan/

Фіналістка Холостяка, фаворитка 11 сезону Юлія Бельченко, яку Михайло Заливако відкинув у фіналі знайшла свою любов і зв'язала себе узами шлюбу.

Талановита блогерка і СММ-щиця вийшла заміж за найкрасивішого чоловіка України Богдана Юсипчука - ведучого ЖВЛ на 1+1.

Весільні фото пара виставила в своїх Instagram 26 липня після того, як Богдан "тонко" натякав про це протягом декількох днів.

Пара опублікувала шикарні фото з весілля і отримує привітання.

Вони ніяк не підписали знімки, залишивши тільки емоджі з нареченою, нареченим, каблучкою і сердечком.

Реклама

Юля Бельченко та Богдан Юсипчук / instagram.com/julz_seven/

Юля Бельченко та Богдан Юсипчук / instagram.com/julz_seven/

Юля Бельченко та Богдан Юсипчук / instagram.com/julz_seven/

"Багато питань але мало відповідей", "Це занадто ідеально, щоб бути правдою", "Ну дуже красива пара! Тільки це ж просто зйомка, так?", "Фільм, серіал, обкладинка?) ", "Я думаю що це просто фотосесія)", "Гарна була б пара...Хто зна... любов ще та головоломка", "Ось це так вогонь, ви нереальні", - пишуть шанувальники, які не знають - вірити їм у те, що весілля відбулося, або це просто зйомка.читайте такожЮля Зайка зізналась, чи справжній у неї шлюб з Юсипчуком, і як вони його готували

До слова, раніше Юля Бельченко вже показала фото зі зйомок серіалу Кріпосна - там вона зіграла одну з придворних на балу.

Поки що пара офіційно не підтвердила і не спростовувала, що це справжнє весілля. Блогерка провела пряму трансляцію, де їх розписували і проводили урочисту церемонію.