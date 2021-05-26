УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Юлія Саніна в ефірі 1+1 розповіла, про що альбом The Hardkiss "Жива і не залізна"

26 травня 2021, 10:45

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна прийшла розповісти про свій новий альбом в ефірі 1+1.

Юлія Саніна
Юлія Саніна / instagram.com/the_hardkiss/

Співачка і музикант Юлія Саніна, група якої відзначає 10-річчя, скасувала масштабний концерт на НСК Олімпійському в травні 2021 році, але не стала переносити презентацію альбому Жива і не залізна. Вранці 26 травня Саніну запросили на ефір шоу Сніданок з 1+1, де вона детально розповіла про пригоди з альбомом.

Це 4 альбом, в якому 10 пісень, на 6 з яких у них вийшли кліпи.

Ведучим 1+1 співачка розповіла, що у групи не так багато хейтерів, і в основному вони вимагають більше лірики у піснях. Крім того, в найближчі дні після прем'єри "Живої і не залізної", група починає зйомки нового кліпу, а також готуватиме колаборацію з іншою групою.

"Цей альбом - він і продовження нашої творчості, тому що ми пов'язали все це. І знову птах - але він живий (попередній альбом був "Залізна ластівка" - ред). До того ж це протиставлення - Залазна ластівка спрямована в космос, це жінка, яка все може і наче залізна леді. А "Жива і не залізна" - про прості істини. Навіть пісні отримали земні назви - про життя, природу, і жінку, яка кожна в нас є", - розповіла Саніна про сенс альбому.

Дівчина зізналася, що концерт довелося перенести на 18 червня 2022 року, і що це було дуже важке рішення.

The Hardkiss
The Hardkiss / instagram.com/the_hardkiss/

"Коли трапився останній локдаун, ми зрозуміли, що дуже складно робити такий захід, коли не знаєш, що далі робити, і буде новий локдаун, чи ні", - розповіла Юлія, і згадала, що вони проводили опитування серед слухачів, після якого і зважилися на перенесення.

читайте такожЮлія Саніна відреагувала на можливість стати тренером 12 сезону шоу Голос країни

Крім того, всіх, хто вже купив квитки на концерт The Hardkiss, 29 травня отримає бонус - прийде посилання з ексклюзивним відео з презентацією альбому.

Саніна відверто відповіла на бліц-опитування від ведучих - вона ламала підбори на сцені, сукня рвалася під час концертів, а також вона обожнює, коли доводиться виступати на свій день народження.

Нагадаємо, останній концерт гурту The Hardkiss був у Києві у 2019 році.

Юлія Саніна протягом року випускала нові сингли, який увійдуть до альбому, який планували презентувати 29 травня.

Альбом "Десять" вже презентований групою, А концерт The Hardkiss з 29 травня 2021 року перенесений на 19 червня 2022 року на НСК Олімпійський.

Всі випуски проекту Сніданок на 1+1 можна буде подивитися онлайн на сайті 1+1 video.

THE HARDKISS Юлія Саніна Сніданок з 1+1 новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Лікарі назвали серйозну небезпеку бузкуЛікарі назвали серйозну небезпеку бузку У моду з 50-х повернулися карколомні й романтичні спідниці міні та максіУ моду з 50-х повернулися карколомні й романтичні спідниці міні та максі Трохи дикі та дуже відверті купальники входять в моду на літо 2021Трохи дикі та дуже відверті купальники входять в моду на літо 2021 Згнили 60% легень: у Житомирі медики відмовилися госпіталізувати молодого чоловікаЗгнили 60% легень: у Житомирі медики відмовилися госпіталізувати молодого чоловіка Лікарі розповіли про підступну небезпеку молодої картопліЛікарі розповіли про підступну небезпеку молодої картоплі

Останні новини

12:57
Лукашенко домовився з Путіним про вакцинацію українців у Білорусі Спутником V
12:56
Гороскоп на завтра 29 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: три перемоги та "витік" великої суми Відео
12:39
Бійки та триповерховий мат: у Полтаві розлючені люди штурмують офіс облгазу Відео
12:33
"Дітей розкидало по дорозі": у Львові на переході збили хлопчиків Відео
12:26
Sony вперше показала геймплей Horizon Zero Dawn 2 – ексклюзиву PS4 і PS5 Відео
Реклама
12:22
Білорусь знайшла спосіб помститися Україні: бензин А-95 загрожує стати дефіцитом Відео
12:15
Обійтися без сябрів: чи проживе Україна без поставок білоруського палива Погляд
12:04
У тіні диктатора: у Мережі показали нове розслідування про корупцію Лукашенка Відео
12:01
Детальний місячний календар на червень 2021: щасливі кольори та випадковий пристріт
11:36
Слава Камінська презентувала новий хіт Slava Bogu в ефірі 1+1 Відео
11:35
Повішення та падіння з великої висоти: в Україні за загадкових обставин загинули школярі Відео
11:18
"Немає ефективних засобів боротьби": Голубовська розповіла про нову страшну епідемію Відео
11:17
У Сочі заарештували віслюка, коня і зебру: жадібні "тварини" вимагали гроші у туристів
10:48
Діма Комаров повіз дружину в українські Мальдіви в новому випуску шоу Мандруй Україною
10:46
Україна закриває своє небо для літаків Білорусі Відео
10:21
Анна Богдан вперше розповіла про розлучення та наслідки від нього
10:21
Байден відмовився від санкцій проти СП-2: експерт розкрив таємний умисел США Відео
10:07
Заступник голови Митної служби Черкаський розповів, що потрібно для повного викорінення контрабанди
10:04
"Неприємно буде не лише Порошенку": Чаус розкрив подробиці щодо викриттів Відео
09:43
Розвідка США заявила про нові дані про походження COVID-19 Відео
Реклама
09:01
"Зеленський пішов в астрал": експерт пояснив, чому Україна не може рвонути вперед Відео
08:26
Гороскоп на 28 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: різкі проблеми зі здоров'ям та купа радощів Відео
08:21
Коронавірус 28 травня: хвороба "скосила" півтори тисячі українців, їх госпіталізували Відео
08:21
Тимошенко намагається посадити владу на шпагат Погляд
08:12
"Хотіла плюнути вам в обличчя": білоруська журналістка посварилася з нардепом Шевченком через його "промови Геббельса" Відео
08:03
Жінка, яка п'яною "в драбадан" збила школяра, виявилася алкоголічкою й вже вийшла на волю
07:24
Чому у Лукашенка ховають Протасевича: батьки журналіста назвали причини Відео
06:48
Знову обдурили: чому постачальники газу вирішили не знижувати річний тариф Погляд
06:40
Київ накриють грози з градом: синоптик оголосив штормове попередження Відео
06:30
Трійця і День Конституції України: як ми відпочиваємо в червні 2021 Відео
06:01
Дочка Тіни Канделакі без білизни безсоромно покрасувалася в напівпрозорому вбранні
05:05
Церковний календар свят у травні 2021: дати Вознесіння і Трійці Відео
04:29
Політика і бізнес: експерт розповів, як Порошенко допоміг Медведчуку стати олігархом Відео
04:09
У магазинах України продають небезпечне вершкове масло: як розпізнати фальсифікат Відео
01:37
"Ахіллесова п'ята Зеленського": дипломат розкрив хитрий план нової атаки Кремля Відео
01:26
Новий напад російської "шизи": експерт оцінив, чи загрожують Україні ракетні удари РФ
01:11
"Неймовірна": Настя Каменських у корсеті зачарувала сексуальним тілом
00:07
Як правильно зберігати гроші в гаманці: цікаві прикмети Відео
27 травня, четвер
23:43
Лікар розповіла, які банани найкорисніші Відео
23:25
Нові атаки Путіна Україна зустрічатиме з голою дупою – Юрій Романенко
Реклама
23:22
Кулеба назвав ще одну країну, яка загрожує безпеці України Відео
22:59
Під Києвом дитині за раз вирвали 12 зубів: стоматолог розкрила наслідки Відео
22:55
Донька Путіна хоче заробити "скажені бабки" на вакцинації - соціолог
22:50
США остаточно відмовилися від Договору з відкритого неба з Росією Відео
22:33
Дуже близько ретроградний Меркурій 2021 – дати, і вибухи яких "бомб" загрожують
22:23
Синоптики попередили про аномальну погоду в червні Відео
22:00
Підсумки футбольного сезону 2020/2021: найцікавіше, що ви могли пропустити
21:58
Лікар розповіла, який неприємний стан волосся можуть викликати тренування Відео
21:33
Єрмак зробив заяву про припинення вогню на Донбасі Відео
21:33
Змішані оргазми: що це таке і як їх отримати Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти