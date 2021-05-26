Юлія Саніна в ефірі 1+1 розповіла, про що альбом The Hardkiss "Жива і не залізна"

Юлія Саніна / instagram.com/the_hardkiss/

Співачка і музикант Юлія Саніна, група якої відзначає 10-річчя, скасувала масштабний концерт на НСК Олімпійському в травні 2021 році, але не стала переносити презентацію альбому Жива і не залізна. Вранці 26 травня Саніну запросили на ефір шоу Сніданок з 1+1, де вона детально розповіла про пригоди з альбомом.

Це 4 альбом, в якому 10 пісень, на 6 з яких у них вийшли кліпи.

Ведучим 1+1 співачка розповіла, що у групи не так багато хейтерів, і в основному вони вимагають більше лірики у піснях. Крім того, в найближчі дні після прем'єри "Живої і не залізної", група починає зйомки нового кліпу, а також готуватиме колаборацію з іншою групою.

"Цей альбом - він і продовження нашої творчості, тому що ми пов'язали все це. І знову птах - але він живий (попередній альбом був "Залізна ластівка" - ред). До того ж це протиставлення - Залазна ластівка спрямована в космос, це жінка, яка все може і наче залізна леді. А "Жива і не залізна" - про прості істини. Навіть пісні отримали земні назви - про життя, природу, і жінку, яка кожна в нас є", - розповіла Саніна про сенс альбому.

Дівчина зізналася, що концерт довелося перенести на 18 червня 2022 року, і що це було дуже важке рішення.

The Hardkiss / instagram.com/the_hardkiss/

"Коли трапився останній локдаун, ми зрозуміли, що дуже складно робити такий захід, коли не знаєш, що далі робити, і буде новий локдаун, чи ні", - розповіла Юлія, і згадала, що вони проводили опитування серед слухачів, після якого і зважилися на перенесення.

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Крім того, всіх, хто вже купив квитки на концерт The Hardkiss, 29 травня отримає бонус - прийде посилання з ексклюзивним відео з презентацією альбому.

Саніна відверто відповіла на бліц-опитування від ведучих - вона ламала підбори на сцені, сукня рвалася під час концертів, а також вона обожнює, коли доводиться виступати на свій день народження.

Нагадаємо, останній концерт гурту The Hardkiss був у Києві у 2019 році.

Юлія Саніна протягом року випускала нові сингли, який увійдуть до альбому, який планували презентувати 29 травня.

Альбом "Десять" вже презентований групою, А концерт The Hardkiss з 29 травня 2021 року перенесений на 19 червня 2022 року на НСК Олімпійський.

Всі випуски проекту Сніданок на 1+1 можна буде подивитися онлайн на сайті 1+1 video.