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"Я доросла людина": Вакарчук відповів на чутки про нові стосунки

10 липня 2021, 14:12

Суспільство подейкувало, що співак зустрічається з Віталіною Мусієнко.

Вакарчук і Мусієнко
Вакарчук і Мусієнко займаються тільки роботою / Instagram

Соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, якого раніше запідозрили в романі з 23-річною співачкою Віталіною Мусієнко, вперше прокоментував ці чутки.

Відразу після розриву з Лялею Фонарьовою музиканту приписували роман з незнайомкою. Його нібито бачили в обіймах дівчини у Львові. Вакарчук відповів на ці чутки, і сказав, що журналісти "прийняли його названу дочку від Фонарьової Діану за його кохану".

А зовсім недавно в програмі "Викриття" йшлося про те, що 46-річний артист зустрічається з молодою співачкою і навіть їздить разом з нею в тури свого нового музичного проекту "Оранжерея".

читайте такожСвятослав Вакарчук розлучається з дружиною після понад 20 років шлюбуПід час виступу на фестивалі Atlas Weekend Вакарчук розповів виданню OBOZREVATEL, що "підтримує з Мусієнко активні творчі стосунки". Однак запевнив, що "між ними немає романтичних стосунків". Також він назвав Віталіну "дуже талановитою дівчино".

"Це чутки дурні, їх не треба коментувати. Я доросла людина", - зазначив виконавець.

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Вакарчук і Фонарьова: що відомо про пару

Святослав Вакарчук був у відносинах з Лялею Фонарьовою більше 20 років. Нещодавно він оголосив про розрив відносин, при цьому не впав в подробиці про причину такого рішення. Його колишня кохана також не прокоментувала розрив.

Точно невідомо, коли вони зіграли весілля, а скільки тривав цивільний шлюб. Вакарчук познайомився з дівчиною в 90-х, коли вже починав музичну кар'єру, а вона вже була стилісткою.

Вони разом виховували дочку Лялі від першого шлюбу - Діану, яка навчалася в Києві, а потім навчалася у Великій Британії.

14 червня 2021 року Вакарчук оголосив про розлучення з жінкою, і попросив зберігати їх приватність.

Пізніше друг екс-коханих - поет Євген Рибчинський зробив гучну заяву з цього приводу, натякнувши, що співак почав роман з Фонарьовою. Причому, заради кар'єри.

стосунки Святослав Вакарчук
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