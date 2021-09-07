"Я прокинулася, дякую, Боже": дружина Остапчука перенесла операцію

Христина Остапчук / instagram.com/kristygor/

Дружина Володимира Остапчука Христина схвилювала шанувальників, коли ввечері 6 вересня опублікувала сторіз, на яких була в лікарні. Вона зізналася, що приїхала на планову операцію, яка пройшла успішно, і тепло подякувала всім за слова підтримки і інтерес до її стану.

Христина Остапчук В Instagram сторіз показала себе до наркозу і після, і розповіла, що це її перша така операція під серйозним наркозом. Вона дуже боялася наркозу, але успішно від нього відійшла і поїхала додому.

"Друзі, я прокинулася. Дякую, Боже", - написала вона коли показала себе з катетером в руці на лікарняному ліжку.

Христина Остапчук записала відео перед операцією, і потім разом з фото виклала в соцмережу, коли їй вже стало краще.

"У мене була запланована операція,. Все пройшло добре - дякую Богу і моїм найкращим лікарям!",- пише вона.

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"Це моя перша операція в житті! Звичайно, хвилювання були, але я так вдячна небесам!",- каже вона.

"Немає нічого важливішого за здоров'я. Цього разу я переживала за наркоз, тим паче, як почула, що з трубкою в горлі. А потім зрозуміла, що Він навпаки безпечний, і довірилася повністю!",- розповіла юристка і повідомила, що почекала в лікарні, поки впаде тиск, щоб відправитися додому.

Потім вона вже показала кадри вдома з чоловіком, і запевнила, що все в порядку. Христина так і не сказала, яку саме операцію їй зробили.

Як раніше повідомляв Главред, Пеле переніс серйозну операцію.