"Я оселився": Дмитрий Комаров купив ділянку в Карпатах

Діма Комаров знайшов місце, про яке мріяв / Instagram

Український журналіст і телеведучий і автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров потішив шанувальників грандіозною покупкою. В Instagram він поділився радісною новиною про придбання ділянки землі в Карпатах.

Комаров розповів, що неодноразово був у Карпатах, тому почувається там як вдома.

"Я протестував себе в ролі жителя. І ось мене можна привітати - вчора я оселився у Верховині, по сусідству з будиночком гіда. Точніше, поки купив ділянку 10 соток. Наступного року сподіваюся почати будувати дачу. Чекайте фотозвіт. Йо, гуцули, будемо сусідами", - написав телеведучий і додав, що це - те саме місце, куди йому хочеться повертатися після роботи.

Крім того, Карпати Комаров назвав досконалими і підкреслив їх багатогранність.

Нагадаємо, Дмитро Комаров показує незабутні місця для туризму в Україні, про які більшість туристів і не чули. У новому шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" він щотижня надихає українців на відпочинок у своїй країні, який часто може бути не гірше, ніж в екзотичних країнах.