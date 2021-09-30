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"Я депутатський синок, а Настя – повія": Потап розповів, що про них з Каменських говорили люди

30 вересня 2021, 15:17

Артист був здивований чутками, які поширювали в Мережі.

Потап
Потап поділився кумедними "фактами", які чув про себе і свою дружину / скріншот

Український репер і продюсер Олексій Потапенко зізнався, що його називали сином депутата. Насті Каменських пощастило ще менше - свою майбутню дружину він бачив у списку дівчат легкої поведінки.

За словами артиста, хтось поширював чутки, що Настя-елітна повія з Одеси. Про себе він також чув кумедний "факт", зізнався Потап у програмі "Позаочі"

"Люди придумували, що я якийсь депутатський синок, а Настя-повія з Одеси. Я бачив каталог, де були артистки та ціни за ніч, типу Даша Астаф'єва, Настя Каменських і Віра Брежнєва", - поділився Потап.

Жартома Потап вирішив розіграти цю ситуацію.

читайте такожКаменських підкорила вигинами в сукні з глибоким декольте та пікантним розрізом"А можна замовити їх?"Мені знайомий з Одеси каже:" так, можна. Вони ж ще співають, і можна з ними провести ніч". Ось така історія. Я бачив свою майбутню дружину в списку елітних повій. Може, вона мені щось не говорить? Це жарт! Жарт. Це жарт!", - поділився Потап.

Раніше ми писали, що українська співачка Настя Каменських оприлюднила у своєму інста-блозі дуже сексуальний кадр. На знімку зірка позувала в чорній шкіряній сукні довжини міді, яка повністю закривала верх і справа акцент на її ногах.

Автор: Сергій Кущ
viber
Настя Каменських Потап
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